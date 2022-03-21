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Переговоры Украины и России пройдут 21 марта - Подоляк

21 марта 2022, 00:28

Рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

переговоры Украина РФ
Переговоры Украина и РФ / соцсети

Новый раунд переговоров Украины и России начнется утром 21 марта. Как сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, была интенсивная работа в подгруппах.

"Утром следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - сообщил он.

Накануне Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.

"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк.

Читайте такжеВойна в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимы

Переговоры России и Украины

19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.

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