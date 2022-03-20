Отказ от Крыма и Донбасса: Зеленский рассказал о компромиссах с РФ

По словам президента, Москва "не может насильно заискивать перед гражданами другой страны".
Президент Украины Владимир Зеленский исключает любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности.
В интервью CNN президент заявил, что не допустит отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.
По его словам, есть компромиссы, к которым Украина не может быть готова как независимое государство.
"Не может быть никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ, он не встречал российских солдат букетом цветов, он встречал их храбро, он встречал их с оружием в руках", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Москва "не может насильно заискивать перед гражданами другой страны".
"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - добавил президент.
Читайте такжеВойна в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимы
Переговоры России и Украины
19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры Украины и России относительно войны могут длиться несколько недель. Однако есть признаки того, что позиция Москвы в переговорах "стала адекватнее".
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры по урегулированию конфликта с Украиной для того, чтобы провести перегруппировку войск. По ее словам, страна, которая настроена на диалог, не будет бомбить мирное население без разбора в день диалога. Трасс отметила, что нет ни одного серьезного вывода российских войск с территории украинского государства или же весомых предложений.
Читайте также:
- Вывод войск РФ и диалог Зеленского с Путиным: 90% украинцев за жесткие требования к Москве
- РФ перебрасывает в Украину террористов, чтобы ликвидировать Зеленского, Ермака и Шмыгаля – разведка
- Россия бомбит Украину, но сил для перелома нет: у Зеленского рассказали о ситуации с войной