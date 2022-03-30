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Летальное оружие для Украины будут собирать по всему миру - Великобритания созывает конференцию

30 марта 2022, 06:45

Украина получит больше военной помощи для противостояния с Россией.

США передали Украине летальное оружие
Летальное оружие для Украины будут собирать по всему миру / Посольство США в Украине

В четверг, 31 марта, Великобритания проведет конференцию, чтобы привлечь больше летального оружия для Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что конференцию созывает министр обороны Бен Уоллес, пишет The Economic Times.

"Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну", - заявил он во время визита в Норвегию.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупантка полностью сменила курс.

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