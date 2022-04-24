Путинской армии нечем наступать: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны в Украине

России укрепляться неоткуда - у страны-агрессора не осталось ни своих боеприпасов, ни войск, сказал Арестович / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Потому что по темпам войны и количеству затраченных боеприпасов и потерь — это две-три недели, не больше. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление [россиян], и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы [войны], потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время", - сказал Арестович в интервью изданию Медуза.

Он добавил, что России укрепляться неоткуда - у страны-агрессора не осталось ни своих боеприпасов, ни войск.

Советник главы ОП уточнил, украинский народ требует воевать и выгонять оккупантов с нашей земли. Если РФ не пойдет условия Украины в переговорах, то начнется позиционная война — "с ударами артиллерии, с рейдами спецназа, маленькая и тактическая".

Читайте такжеУ Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны"Россия попытается накопить еще резервы, чтобы периодически предпринимать какое-то полунаступление. И где-нибудь к концу августа они могут попытаться еще куда-то там наступить. Это будет как операция на востоке, а то еще и меньше по масштабу. Если этот цикл провалится, они попытаются еще накопить силы, где-нибудь в октябре будет еще одна попытка. А дальше все зависит от того, как будут действовать санкции, будут ли вводить новые и как будет идти в Украину западная помощь. Так может и до Нового года идти", - объяснил Арестович.

Напомним, ранее советник главы ОП заметил хороший знак для Украины во время встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. По словам Арестовича, Шойгу оделся в гражданское – это свидетельствует о демонстрации миролюбивых намерений.

Как сообщал Главред, историк Александр Алферов заявил, что даты празднования Пасхи и 9 мая являются определяющими для президента РФ Владимира Путина. Слишком опасным в вопросе развязанной им войны против Украины может стать именно второй понедельник мая, когда в РФ приходится так называемый день победы.

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