"Путин верит в числа и даты": историк предупредил Украину о маниакальных планах Кремля к 9 мая

Историк предупредил Украину о маниакальных планах Кремля к 9 мая/ скриншот с видео

Даты Пасхи и 9 мая являются определяющими для президента РФ Владимира Путина. Слишком опасной в вопросе развязанной им войны против Украины может стать именно второй понедельник следующего месяца, когда в РФ приходится так называемый день победы.

Историк Александр Алферов в эфире "Украина 24" отметил, что нездоровое воображение российского диктатора буквально зависит от окружающих его чисел и символов.

"По данным биографов Путина, он – символист. Поэтому, когда мы говорим в целом об этом больном на маниакальные расстройства человеке, то нужно понимать, что верующим он не является, а окружает себя суевериями, потому что верит в числа и даты", – говорит специалист.

Историк отметил, что суеверный полковник КГБ имеет разное по мировосприятию окружение.

Читайте такжеАтака России захлебывается на Донбассе: почему Путину будет нечем хвастаться 9 маяАлферов объяснил, что определяющими для Путина являются даты Пасхи и 9 мая, к тому же вторая станет опасным днем, поскольку кремлевский режим "апофеозно настроен и зациклен" на дне победы. Так, он может готовить "злые решения" для Украины.

"Весь мир 8 мая вспоминает павших в боях солдат Второй мировой войны, 9 мая – официальный день мракобесия "русского мира". В одной колонне будут маршировать псевдо ветераны с портретом Сталина и иконой Николая II, которого расстреляли большевики", – отметил историк.

Он считает, что во время парада на Красной площади в Москве могут пройтись не только колонны военной или трофейной техники, но и украинские военнопленные, которых заставят это сделать.

"Апофеоз подогревается, так что следует ожидать злых решений, которые встретят аплодисментами в этот день. Убежден, что 9 мая будет использован как идеологический маркер для мощной поддержки пропаганды", – подчеркнул Алферов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных в рамках парадов, посвященных 9 мая, сразу в нескольких городах.

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