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Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая - Арестович

24 апреля 2022, 00:08

Если они это сделают, то пусть "держатся", предупредил Арестович.

Арестович, артиллерия
Арестович / УНИАН / Викимедиа

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных в рамках парадов, посвященных 9 мая, сразу в нескольких городах.

"По некоторым данным, они хотят наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. Это военное преступление. Но об этом мало кто знает. Если они это сделают, то пусть "держатся". На "День победы". Будет горе. Будет парад пленных - ждите", - резко подчеркнул Арестович.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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