"Возвращаем свое": в Минобороны показали кадры контрудара ВСУ – техника врага пылает

В Минобороны показали кадры контрудара ВСУ/ Скрин из видео

В Минобороны Украины показали, как украинские бойцы уничтожают врага и технику российских оккупантов.

Защитники нашего государства продолжают отвоевывать у захватчиков родные земли. Видео работы 92-й отдельной механизированной бригады показали в Telegram-канале МОУ.

На видео видно горящую российскую технику, захваченный склад боеприпасов оккупантов и работу наших военных, которые противостоят врагу, в реальном времени.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое – то, чему нет цены во всем мире – Родину!" – говорится в публикации к видео.

Напомним, в МВД рассказали, что на фронте сейчас есть две наиболее критические точки – Мариуполь и Луганское направление. Для Путина Мариуполь является личным вопросом, поэтому от его решения напрямую зависит, что дальше будет происходить в городе, говорит советник главы МВД Вадим Денисенко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно уйти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.

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