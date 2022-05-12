"Возвращаем свое": в Минобороны показали кадры контрудара ВСУ – техника врага пылает

Бойцы 92-й ОМБР мощно ударили по врагу, "поджарив" российскую технику и захватив боеприпасы.
В Минобороны Украины показали, как украинские бойцы уничтожают врага и технику российских оккупантов.
Защитники нашего государства продолжают отвоевывать у захватчиков родные земли. Видео работы 92-й отдельной механизированной бригады показали в Telegram-канале МОУ.
На видео видно горящую российскую технику, захваченный склад боеприпасов оккупантов и работу наших военных, которые противостоят врагу, в реальном времени.
"Клочок за клочком, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое – то, чему нет цены во всем мире – Родину!" – говорится в публикации к видео.
Напомним, в МВД рассказали, что на фронте сейчас есть две наиболее критические точки – Мариуполь и Луганское направление. Для Путина Мариуполь является личным вопросом, поэтому от его решения напрямую зависит, что дальше будет происходить в городе, говорит советник главы МВД Вадим Денисенко.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно уйти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.
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