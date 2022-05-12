В МВД рассказали о двух самых критических точках на фронте

Для Путина Мариуполь является личным вопросом, поэтому от его решения напрямую зависит, что дальше будет происходить в городе, говорит Денисенко.
На фронте сейчас есть две наиболее критические точки – Мариуполь и Луганское направление.
На Луганщине наибольшие обстрелы со стороны российских оккупантов наблюдаются в районе Рубежного и Северодонецка. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.
"Есть две самые сложные точки – город Мариуполь, именно "Азовсталь", и Луганское направление. Наибольшие обстрелы на Луганщине происходят в районе Рубежного, Северодонецка", – отметил он.
По словам Денисенко, захватчики в то же время пытаются сконцентрироваться на Изюмском направлении.
"Также они перебрасывают дополнительные силы и на Луганщину, и на Донетчину – живую силу и технику", – говорит советник главы МВД.
ВСУ удалось отбросить россиян вблизи Харькова и в ряде мест защитники нашего государства приблизились к украинской границе. При этом часть своих войск армия ФР начала перебрасывать с Харьковщины на Донбасс.
Судьба Мариуполя упирается в личную позицию Путина
По словам Денисенко, для российского диктатора Владимира Путина Мариуполь стал личным вопросам. Власти Украины делают всё возможное, однако сейчас всё упирается в личную позицию Путина, и от его решения сильно зависит, как ситуация будет разворачиваться дальше.
Напомним, ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.
Также Арестович рассказал, что российское руководство ранее планировало ведение войны в Украине на примере СССР. Однако в России стали менять планирование.
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