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В МВД рассказали о двух самых критических точках на фронте

12 мая 2022, 10:13

Для Путина Мариуполь является личным вопросом, поэтому от его решения напрямую зависит, что дальше будет происходить в городе, говорит Денисенко.

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В МВД рассказали о двух самых критических точках на фронте/ Макс Левин, УНИАН

На фронте сейчас есть две наиболее критические точки – Мариуполь и Луганское направление.

На Луганщине наибольшие обстрелы со стороны российских оккупантов наблюдаются в районе Рубежного и Северодонецка. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

"Есть две самые сложные точки – город Мариуполь, именно "Азовсталь", и Луганское направление. Наибольшие обстрелы на Луганщине происходят в районе Рубежного, Северодонецка", – отметил он.

По словам Денисенко, захватчики в то же время пытаются сконцентрироваться на Изюмском направлении.

"Также они перебрасывают дополнительные силы и на Луганщину, и на Донетчину – живую силу и технику", – говорит советник главы МВД.

ВСУ удалось отбросить россиян вблизи Харькова и в ряде мест защитники нашего государства приблизились к украинской границе. При этом часть своих войск армия ФР начала перебрасывать с Харьковщины на Донбасс.

Судьба Мариуполя упирается в личную позицию Путина

По словам Денисенко, для российского диктатора Владимира Путина Мариуполь стал личным вопросам. Власти Украины делают всё возможное, однако сейчас всё упирается в личную позицию Путина, и от его решения сильно зависит, как ситуация будет разворачиваться дальше.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

Также Арестович рассказал, что российское руководство ранее планировало ведение войны в Украине на примере СССР. Однако в России стали менять планирование.

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война в Украине МВС вторжение России Вадим Денисенко
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