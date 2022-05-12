"Азовцы" вместе с ВСУ эффектно стерли с лица земли БМП и пехоту оккупантов / скриншот

ВСУ с помощью артиллерии уничтожили две боевые машины пехоты российской армии. Вместе с ними было ликвидировано восемь оккупантов-пехотинцев.

Успешную спецоперацию провели воины Вооруженных сил Украины вместе с бойцами 98-го отдельного батальона ТрО "Азов" Днепр, сообщили в Telegram-канале "Тероборона Азов".

На опубликованных кадрах показано, что сначала корректировщики наводят прицелы на вражеские позиции, а затем по ним попадает артиллерия ВСУ.

"В успешном сотрудничестве подразделения ТрО "Азов" Днепр и артиллерии ВСУ были точно ликвидированы два вражеских БМП-2, а также 8 российских пехотинцев. Наращиваем обороты и уверенно двигаемся к полному истреблению российских войск в Украине!", – говорится в сообщении.

Ранее украинские воины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" из гаубиц М777А2, которые нашему государство предоставили США для защиты от российских оккупантов.

Также сообщалось, что подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 4 вражеских БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вертолет оккупантов РФ Ми-24.

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