"Азовцы" вместе с ВСУ эффектно стерли с лица земли БМП и пехоту оккупантов

Наши защитники истребляют российские войска в Украине.
ВСУ с помощью артиллерии уничтожили две боевые машины пехоты российской армии. Вместе с ними было ликвидировано восемь оккупантов-пехотинцев.
Успешную спецоперацию провели воины Вооруженных сил Украины вместе с бойцами 98-го отдельного батальона ТрО "Азов" Днепр, сообщили в Telegram-канале "Тероборона Азов".
На опубликованных кадрах показано, что сначала корректировщики наводят прицелы на вражеские позиции, а затем по ним попадает артиллерия ВСУ.
"В успешном сотрудничестве подразделения ТрО "Азов" Днепр и артиллерии ВСУ были точно ликвидированы два вражеских БМП-2, а также 8 российских пехотинцев. Наращиваем обороты и уверенно двигаемся к полному истреблению российских войск в Украине!", – говорится в сообщении.
Ранее украинские воины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" из гаубиц М777А2, которые нашему государство предоставили США для защиты от российских оккупантов.
Также сообщалось, что подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 4 вражеских БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вертолет оккупантов РФ Ми-24.
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