Уничтожили взвод оккупантов: на Харьковщине ВСУ хитростью усыпили бдительность врага и мощно ударили

На Харьковщине ВСУ хитростью усыпили бдительность врага и мощно ударили/ Фото иллюстративное: штаб ООС, УНИАН

В Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно пойти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.

Такой обманный маневр помог украинским воинам нанести сильные потери врагу. О результатах операции рассказали украинские военные, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что несколько подразделений украинских защитников имитировали наступательные действия с нескольких флангов. В это же время наступательная операция проводилась с совсем другой стороны.

В результате операции удалось уничтожить два танка российских оккупантов, одну боевую машину пехоты и до взвода личного состава.

С украинской стороны потерь во время операции нет было.

"Нанесли им огневой поражение и отошли. Я оцениваю, что работа была выполнена на отлично. Потому что без потерь, это самое главное", – рассказал заместитель командира отдельного горно-штурмового подразделения ВСУ Василий.

Напомним, в МВД рассказали, что на фронте сейчас есть две наиболее критические точки – Мариуполь и Луганское направление. Для Путина Мариуполь является личным вопросом, поэтому от его решения напрямую зависит, что дальше будет происходить в городе, говорит советник главы МВД Вадим Денисенко.

Ранее в британской разведке отметили, что вывод Россией своих подразделений из Харьковской области для реорганизации и пополнения сил после тяжелых потерь на самом деле является признанием неспособности РФ захватить ключевые украинские города.

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