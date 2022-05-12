Оккупанты назначили губернатором Запорожской области экс-нардепа от ОПЗЖ: что о нем известно

Семья предателя имеет бизнес в Киеве и владеет целым рядом предприятий в Мелитополе.
Российские захватчики назначили губернатором Запорожской области "бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока "За жизнь" Евгения Балицкого.
Семья предателя имеет в собственности ряд предприятий в городе Мелитополь, а его сестра еще и владеет бизнесом в Киеве, сообщает "Обозреватель".
Во время расследования, которое провело издание, удалось выяснить, что Евгений Балицкий фигурирует в документах 18 компаний, и все они расположены на ныне оккупированных россиянами территориях Запорожской области. Например, на городском телеканале "МТВ-Плюс", который ему принадлежит, сейчас крутят российскую пропаганду.
Также Балицкому принадлежит "Мелитопольский завод подшипников скольжения", который работал с Россией и Беларусью.
Часть бизнес-империи Балицкий оформил на семью
Часть собственности экс-нардепа оформлена на членов его семьи, которые проживают во временно оккупированном Крыму.
На семью он "переписал" не только мелитопольские предприятия, но и те, которые расположены в Киеве. Например, туристическая компания в Киеве "Альбион Тревел" оформлена на сестру Балицкого Екатерину, а столичная компания "Авиационная группа", которая занимается ремонтом воздушных судов и обучением пилотов – на жену Наталью.
В Мелитополе у Балицкого есть:
- свой бизнес-центр,
- швейная фабрика,
- завод "Автогидроагрегат",
- "Мелитопольский пивзавод",
- автобаза №21098,
- магазины бытовых и электротоваров.
Балицкий имеет свой бизнес также и на территории временно оккупированного Крыма.
Евгений Балицкий в эфире собственного телеканала не один раз выступал с поддержкой оккупантов. Он заявлял, что "всё больше понимает Донбасс", транслировал российскую пропаганду, позиционировал себя как "голос несогласных".
По данным СМИ, в 2016 году СБУ проверяла его высказывания по подозрению в госизмене. Однако проверка так и не закончилась.
Ранее сообщалось, что украинская актриса Наталья Романиченко, которая также является владелицей модельного агентства для детей "Be WOW" в Запорожье, объявила себя "мэром" оккупированного россиянами города Васильевка в Запорожской области.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины высмеяли новую "власть" оккупантов. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк обратил внимание, что среди новых назначенных рашистами "руководителей" есть педофилы, дворники и уборщицы.
Читайте также:
- "Возвращаем свое": в Минобороны показали кадры контрудара ВСУ – техника врага пылает
- Вступление Финляндии в НАТО будет быстрым и гладким – Столтенберг
- В ОП рассказали о переговорах по новой эвакуации: кого могут вывезти из Азовстали