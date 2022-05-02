Педофил, дворник и уборщица: у Зеленского высмеяли новую "власть" оккупантов

Среди новых "руководителей", которых назначили рашисты, есть как дворники, так и уборщицы, напомнил Михаил Подоляк.
Назначенный оккупационными войсками РФ новый "мэр" Бердянска ранее был осужден за педофилию.
Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Он также напомнил о том, что среди новых "руководителей", которых назначили рашисты, есть как дворники, так и уборщицы.
"Заместителем мэра" назначили дворника. "Руководителем" ЗАГСа – уборщицу. Армия мародеров и насильников продолжает проводить негативный отбор, демонстрируя, каким на самом деле является "русский мир", - отметил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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