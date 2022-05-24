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"Есть проблеск надежды": эксперт объяснил, как изменится РФ после устранения Путина

24 мая 2022, 02:05

В России требует крови в основном старшее поколение, а воевать бросают мужчин из депрессивных регионов, для которых война – это возможность чем-то себя занять.

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Агрессию РФ питают пенсионеры и люди из депрессивных регионов, говорит эксперт / Reuters, УНИАН

Россия в целом не изменится, если отстранить от должности российского президента Владимира Путина. На его место может прийти "более оторванный парень", однако возможностей вести агрессивную политику у него будет значительно меньше, чем сейчас у Путина.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде. По его словам, силы в РФ уже исчерпываются.

"Возможно, какие-то амбиции у того, кто придет вместо Путина, будут, но сил что-либо сделать – уже нет", – подчеркнул Загородний.

Россия кардинально не изменится потому, что их агрессия происходит от самих россиян, а не только от Путина. То, что русские такими были всегда, показывает еще и история российских войн. Если углубиться в историю, становится понятно, что россияне делали в Германии во время Второй мировой войны то же самое, что сейчас делают в Украине, отмечает эксперт.

"Поэтому глубинный русский народ именно такой, каким мы его увидели. Он озлоблен, бессилен перед своей властью, а потому пытается унизить и уничтожить других. Их жизнь никчемна. Поэтому все свои низменные инстинкты они пытаются реализовать на других. А российские власти потому и забрасывают сюда таких, чтобы они творили то, что творят", – рассказывает Загородний.

К тому времени, как Путина устранят или он покинет "трон", в мире уже никто не будет панькаться с РФ. Россиян будут считать токсичными и опасными, а любые движения России в сторону Запада будут очень жестко пресекаться, без каких-либо сантиментов, отмечает эксперт.

Однако та часть российского общества, которая имеет фашистские наклонности, никуда не исчезнет и потребует реванша. Чтобы этого не было, с РФ нужно сделать, как с Германией и Японией после Второй мировой войны – установить там оккупационные администрации и провести денацификацию, говорит Загородний.

Российская агрессия опирается на пенсионеров

По словам эксперта, в России поддержка населением агрессии против Украины по возрастному разделению отличается от того, что было в Германии во время Второй мировой. Если в Германии Гитлера поддерживала в основном молодежь, то в РФ Путина поддерживают в основном люди старшего возраста. При этом молодежь довольно скептически относится к решениям российского диктатора.

"Основной массой, требующей крови, являются как раз пенсионеры, то есть люди, отходящие в мир иной. Урбанизированная молодежь, которой есть что терять, еще оставляет какую-то надежду... Она может пассивно поддерживать войну против Украины, но особо впрягаться в это она не хочет", – говорит эксперт.

Поэтому российский президент не объявляет мобилизацию.

"Кстати, вот почему Путин и не объявляет мобилизацию. Такие люди не будут понимать, что им делать с оружием, и вполне могут выступить против власти. Поэтому есть проблеск надежды, что в России будет все не так печально", – отметил эксперт.

Поэтому Путин отправляет воевать против Украины бойцов из депрессивных регионов, где у мужчин только три пути – алкоголизм, тюрьма и армия, на фоне чего армия для них выглядит лучшим вариантом, подытожил Загородний.

Ранее Тарас Загородний рассказал, что Россия сейчас достреливает тот запас ракет, который она накапливала десятилетиями. А оперативно восстановить их количество в стране-агрессору не удастся – это было бы слишком сложной задачей даже в мирное время, не то, что во время войны. Поэтому в РФ сейчас большие проблемы.

Напомним, ранее российские пропагандисты отчитались о "победах" в войне против Украины, проиллюстрировав свой якобы мощный удар по ВСУ кадрами сожженной российской техники.

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