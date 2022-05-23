УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В РФ похвастались мощным "ударом" по ВСУ: вместо украинских танков – сожженная российская техника

23 мая 2022, 14:14

Пропагандистская машина Путина активно использует кадры своей же уничтоженной техники, чтобы показать вымышленные "победы".

false
В РФ похвастались мощным "ударом" по ВСУ, показав свои же сожженные танки/ Telegram Андрющенко

Российские пропагандисты отчитались о "победах" в войне против Украины, проиллюстрировав свой якобы мощный удар по ВСУ кадрами сожженной российской техники.

Пропагандисты Путина взяли кадры с видео, где видны сожженные украинскими военными танки РФ, которые российские оккупанты прятали под домами гражданских, и показали как "победы" российской армии. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что РФ уже не впервые использует кадры уничтожения собственной армии, чтобы создать пропагандистские материалы.

"Буквально вчера наши защитники обнародовали видео уничтожения российских танков, которые пытались спрятаться под прикрытием гражданских зданий. Сейчас российская пропаганда показывает частично те же кадры, указывая, что это ВСУ прячет танки в жилых кварталах, а Россия их уничтожает", – отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что это уже не впервые российская пропагандистская машина "спалилась" на подмене кадров. Таких примеров множество, отмечает советник городского головы Мариуполя.

"Именно поэтому стоит воздержаться от просмотра российских пабликов, направленных не только на русских, но и на украинцев для подрыва духа сопротивления", – написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

Также ранее в ВСУ показали как работают на оборону нашего государства автомобили повышенной проходимости, на которые были установлены американские автоматические гранатометы Mark 19. Такие машины получили название "Бандеромобили".

Читайте также:

новости России война в Украине вторжение России пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:43

Экс-супруг Ани Лорак "выгулял" новую пассию с экстремально глубоким декольте

14:34

Покушение на Путина: в ГУР раскрыли инсайд о заказчиках и срокахВидео

14:30

Никаких сроков в 15-20 лет: Украина решительно требует статуса кандидата в ЕС уже в июнеВидео

14:28

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:14

В РФ похвастались мощным "ударом" по ВСУ: вместо украинских танков – сожженная российская техникаВидео

Реклама
14:05

Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецептВидео

13:59

Уничтожить ЧФ и снести Крымский мост: эксперт раскрыл сценарий ВСУ с американскими MLRS

13:40

Муж тяжелобольной Заворотнюк снова попал на камеры: рядом та же измученная болезнью актриса

13:37

Ракетный удар РФ по Десне: в результате погибли 87 человек - ЗеленскийВидео

13:29

Попытка слить Украину Путину провалилась: почему бесится Франциямнение

13:26

Москва и любой агрессор должны знать об ответном ударе: Зеленский разнес слабые санкции против РФВидео

13:25

В Украине суд вынес первый приговор российскому оккупанту: 21-летний Шишимарин получил пожизненное

13:18

"Пусть выступает от РФ" : в сети скандал из-за выступления режиссера Лозницы в Каннах за русскую культуру

13:09

"Живучий оказался": актеры 95-го квартала высмеяли телефонные разговоры россиян с их женамиВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 24 мая 2022: Близнецам – новая работа, Водолеям – важные известия

12:57

Дело Медведчука: в РФ оценили возможность обмена на защитников МариуполяВидео

12:34

Украина ведет переговоры по обмену Медведчука на защитников Мариуполя – МВДВидео

12:33

Под Изюмом провалилась вражеская разведка боем: оккупанты отступили с потерямиВидео

12:23

Дефицит бензина в Украине: 6 простых советов, которые помогут сэкономить топливо

11:59

Стало хуже после операции: в РФ раскрыли детали состояния здоровья ПутинаВидео

Реклама
11:45

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

11:38

Покупка угля в ОРДЛО и сделки по нефтепроводу: у Порошенко прокомментировали показания МедведчукаВидео

11:36

Разгром России в Украине близок: как Путин пытается безопасно выйти из тупикамнение

11:34

"Изнасиловали 8-летнюю девочку": рашисты хвастаются дикими "подвигами" в УкраинеВидео

11:26

"Присоединить" к Крыму или России: Колыхаев раскрыл сценарии оккупантов по Херсонской областиВидео

11:16

Санкции против РФ должны сохраниться, даже если она "раскается" – Байден

10:59

"Взрыв на выходе из атаки": ВСУ уничтожили генерала авиации РФ, бомбившего украинские городаВидео

10:41

Медведчук дал показания против Порошенко: все подробностиФотоВидео

10:36

Украинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникойФотоВидео

10:36

Корректировали вражеский огонь: опубликованы имена и фото предателей от ОПЗЖ в МариуполеВидео

10:34

Если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу – Байден

10:31

Конфискация активов за поддержку агрессии РФ: Зеленский подписал законВидео

10:12

В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортажФотоВидео

09:59

За жизнь боролись две недели: умерла попавшая под обстрел рашистов 11-летняя девочкаВидео

09:53

Воруют все, что присмотрели: в селах на Запорожчине армия России устраивает в домах грабежи

09:38

В Москве россиянка громогласно выступила против войны: "Нас все ненавидят"Видео

09:35

ВСУ ликвидировали российского полковника 98-й дивизии ВДВВидео

09:17

Берцы приходилось ремонтировать проволокой: матери военных РФ пожаловались на "спецоперацию" Путина

09:11

Мир был готов отдать Украину России, или Почему Путин начал войнумнение

09:00

Мощный ракетный удар РФ по Украине: стало известно о жертвах и разрушенияхВидео

Реклама
08:53

Армия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войныВидео

08:44

Путин остановится и начнет торговаться за оккупированные территории: Климкин назвал условия

08:44

В Украине оккупанты РФ понесли потери, как СССР в Афганистане за 9 лет – разведка БританииВидео

08:28

Гороскоп на сегодня, 23 мая 2022: Близнецам – испытания судьбы, Девам – неожиданные деньги, Стрельцам – вещие сны

07:59

Экс-шеф британской разведки спрогнозировал сроки ухода Путина и назвал преемникаВидео

07:40

Кремль сузил свои цели в войне в Украине, перспективы победы тают - The Washington PostВидео

07:33

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: у оккупантов потериВидео

06:39

РФ усилила группировку в Черном море фрегатом Адмирал Макаров, угроза ракетных ударов выросла

06:29

Атака биологическим оружием или случайность: как связаны война в Украине и вспышка обезьяньей оспымнение

05:45

Войска РФ проваливают битву за Донбасс, а на других направлениях уходят в оборону – ЖдановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять