Санкции против РФ должны сохраниться, даже если она "раскается" – Байден/ Reuters, УНИАН

Санкции против России должны сохраняться, даже если страна-агрессор пойдет на "сближение" с Украиной, считает президент США Джо Байден. По его словам, это может сдержать Китай от попытки захватить Тайвань.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в Токио в понедельник, 23 мая. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин должен заплатить высокую цену за то, что он делает в Украине.

"Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за его варварство в Украине... Причина в том, что это касается не только Украины", – заявил Байден.

Он отметил, что санкции должны продолжать действовать, даже если в будущем произойдет сближение (rapprochement – ред.) между РФ и Украиной. Если же они в большей степени не сохранятся, то это покажет дурной пример другим государствам и может стать сигналом Китаю, что он не заплатит высокую цену, если попытается захватить силой Тайвань.

Ранее Байден также заявил, что если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу. По словам президента США, он не ожидает, что Китай попытается захватить Тайвань. Но то, решится ли КНР на такой шаг, будет зависеть еще и от того, объяснит ли мир Пекину все возможные последствия.

Напомним, Китай рассматривает островное государство Тайвань, которое расположено в 180 километрах к востоку от КНР, как свою отколовшуюся провинцию. В то же время Тайвань воспринимает себя как отдельное суверенное государство. В Китае систематически предупреждают Тайвань о рисках войны. Одно из таких предупреждений прозвучало от Минобороны КНР 10 марта, при этом в ведомстве призвали другие государства не вмешиваться.

Санкции против России

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент России Владимир Путин должен поплатиться за войну, которую развязал против Украины. Как заявила Урсула фон дер Ляйен во время международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве, ЕС введет шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии в Украине права собственности РФ и ее резидентов – 99,772644% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих госкорпорации развития ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев), принадлежащие Сбербанку России.

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