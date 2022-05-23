Украинские воины уничтожили подразделение псковских десантников армии РФ вместе с техникой/ Командование ДШВ ВСУ

Бойцы ВСУ ликвидировали подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупационной армии РФ. Было уничтожено 14 захватчиков и две единицы техники – боевые бронированные машины.

Оккупантов "отправили на концерт Кобзона" львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает командование ДШВ ВСУ.

"В личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова указано, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии. И отныне связь он точно уже нигде не организует", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

Напомним, в Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами впервые в истории уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".

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