В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортаж

В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19/ ОК "Запад"

На оборону Украины уже работают автомобили повышенной проходимости, на которые были установлены американские автоматические гранатометы Mark 19. Такие машины получили название "Бандеромобили".

Как отмечают в пресс-службе Оперативного командования "Запад", российские захватчики очень боятся таких авто. В ОК "Запад" обнародовали фоторепортаж о работе такой техники.

"Знаменитые " Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!", –отмечается в сообщении.

Напомним, бадеромобилями украинские военные называют специальные бронемобили.

Гранатомет Mark 19

Mk 19 (или Mark 19) – это американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием. Такие гранатометы начали поступать на вооружение армии США в 1968 году.

США предоставили Украине Mk 19 в рамках военной помощи.

Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

Напомним, в Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами впервые в истории уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".

Читайте также: