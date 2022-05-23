В ВСУ показали применение знаменитых "Бандеромобилей" с гранатометами Mark 19 – фоторепортаж

Такие автомобили – страшный сон оккупантов, который сбылся, говорят украинские военные.
На оборону Украины уже работают автомобили повышенной проходимости, на которые были установлены американские автоматические гранатометы Mark 19. Такие машины получили название "Бандеромобили".
Как отмечают в пресс-службе Оперативного командования "Запад", российские захватчики очень боятся таких авто. В ОК "Запад" обнародовали фоторепортаж о работе такой техники.
"Знаменитые " Бандеромобили", которых так боятся оккупанты, оснащенные американскими автоматическими гранатометами Mark 19, уже работают в Вооруженных силах Украины. Это страшный сон оккупанта. Вместе победим!", –отмечается в сообщении.
Напомним, бадеромобилями украинские военные называют специальные бронемобили.
Гранатомет Mark 19
Mk 19 (или Mark 19) – это американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием. Такие гранатометы начали поступать на вооружение армии США в 1968 году.
США предоставили Украине Mk 19 в рамках военной помощи.
Ранее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.
Напомним, в Луганской области подразделение украинских Десантно-штурмовых войск совместно с нацгвардейцами впервые в истории уничтожило российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".
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