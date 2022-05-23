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Если Китай нападет на Тайвань, США будут готовы применить военную силу – Байден

23 мая 2022, 10:34

Претензии Китая к Тайваню становятся еще большей проблемой после того, как Россия осуществила военное вторжение в Украину, сказал Джо Байден.

Джо Байден
Мысль о применении силы к Тайваню неприемлема - Байден / Фото Reuters

Если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем. Штаты не прогнозируют вторжения Китая в Тайвань, однако поведение Пекина будет зависеть от прояснения миром последствий такого шага для китайского государства. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Как сообщает Европейская правда, в ходе пресс-конференции в Токио в понедельник, 23 мая, он утвердительно ответил на вопрос о том, готовы ли США вмешаться в возможный военный конфликт Китая и Тайваня.

Читайте такжеПутин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне"Это обязательство(Закон об отношениях с Тайванем, на базе которого США обязуются обеспечить безопасность государства в случае внешних угроз, - ред.), которое мы дали", - сказал Байден.

Он напомнил, что Вашингтон придерживается "политики одного Китая", однако считает недопустимым попытку разрешения противоречий Пекина и Тайбэя военным путем.

"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его (Тайвань, - ред.) можно взять силой, просто неприемлема", - отметил Байден.

Также он добавил, что риски развития такого сценария усилились после того, как Россия вторглась в Украину.

При этом Джо Байден подчеркнул, что в США не ожидают попытки Китая захватить Тайвань, однако ситуация зависит от того, насколько мир прояснит Пекину последствия такого возможного шага.

Проблема Китая и Тайваня

КНР рассматривает островное государство Тайвань, которое находится в 180 километрах к востоку от Китая, в качестве своей отколовшейся провинции. В то же время Тайвань рассматривает себя как суверенное государство со своей Конституцией, вооруженными силами и политическим строем. Китай систематически предупреждает Тайвань о риске войны, поскольку видит государство своей территорией.

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

"Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", - сказал представитель оборонного ведомства Ву Цянь.

Более того, он сказал, что Китай готов применить армию для решения вопроса Тайваня и призвал другие государства не вмешиваться.

"Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Ву Цянь.

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