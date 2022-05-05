"Путин должен за все заплатить": глава Еврокомиссии сделала жесткое заявление

Урсула фон дер Ляйен / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент России Владимир Путин должен поплатиться за войну, которую развязал против Украины.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен во время международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве, ЕС введет шестой пакет санкций включая запрет российской нефти.

"С первого дня ЕС поддерживал Украину. Вместе мы мобилизовали нашу экономическую силу против России. Мы ввели пять волн санкций, которые уже имеют разрушительное влияние на российскую экономику. И мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику. Путин начал эту войну и должен за это заплатить", - отметила фон дер Ляйен.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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