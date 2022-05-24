"Очень неудачный символ": историк объяснил значение "Z" и "O" на российской технике

Историк объяснил значения "Z" и "O" на российской технике / скриншот

Российская военная техника, которая сейчас находится на территории Украины, промаркирована символами V и Z.

В начала все начиналось как обычная маркировка, но впоследствии ей попытались придать более глубокое содержание, рассказал в чате на Главреде народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Впрочем, выбранная символика – очень неудачный выбор, потому что у многих она ассоциируется с нацистской. И чем больше Россия пытается вложить в эту символику свое ура-патриотическое содержание, тем больше отвращение это вызывает у мира", - пояснил Вятрович.

Он напомнил, что наш парламент принял решение о запрете этой символики. Так же поступают и другие парламенты в мире.

Читайте такжеСимволы Z и V на военной технике оккупантов: что могут означать знаки крупнейшей войны 21 века в Европе"Убежден, что после окончания войны эта символика будет восприниматься миром как преступная. Ибо важно не столько само изображение, сколько то, что оно означает и к каким действиям побуждает. В свое время и свастика была древним индийским или арийским символом, не несшим в себе никакого негатива, но его использование Третьим рейхом, нацистами сделало его однозначным символом зла, запрещенным законодательством большинства стран мира", - подытожил Вятрович.

Ранее журналист Дмитрий Гордон решил показать, откуда же появилась идея использования именно этих символов. Обошлось без сюрпризов. На опубликованных кадрах из советского фильма, эти буквы были на форме фашистов и на зданиях во времена нацистской Германии.

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