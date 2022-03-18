Дмитрий Гордон показал, откуда на путинских танках появились знаки V и Z / скриншот

Российская военная техника, которая сейчас находится на территории Украины, промаркирована символами V и Z.

Журналист Дмитрий Гордон решил показать, откуда же появилась идея использования именно этих символов.

Обошлось без сюрпризов. На опубликованных кадрах из советского фильма, эти буквы были на форме фашистов и на зданиях во времена нацистской Германии.

instagram.com/gordondmytro/

instagram.com/gordondmytro/

"Обыкновенный фашизм. Вот откуда эта символика", - написал журналист в подписи к снимкам.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Киева российскими войсками погибла известная украинская актриса Оксана Швец.

Также мы сообщали, что скрипач Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии Кантабиле Илья Сметанин оказался русским шпионом. Именно по его наводке 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты.