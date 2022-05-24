Хотят назвать захват Донбасса и Херсонщины "победой": в ГУР раскрыли планы новой пропаганды РФ

Россия будет пытаться оправдать свое нападение на Украину / Reuters

Власти РФ готовят свое общество к тому, чтобы назвать, дескать, "победой" выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, удержание Херсонской области, а также, вероятно, частично Запорожской области. Агрессор несет большие потери и будет пытаться оправдаться перед своим обществом. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области) и удержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области - это уже есть победа", - рассказал он в интервью Украинской правде.

Читайте такжеУкраина должна быть в Крыму уже до конца года – ГУРКак утверждает глава разведки, Россия может задействовать такой сценарий, поскольку в начале, дескать, "спецоперации" против Украины военное руководство четких и конкретных географических задач не ставило. Таких целей нет и сейчас.

По его словам, Москва готовит так называемый план Б, чтобы попытаться сделать из своего поражения "победу". Однако оправдаться не удастся.

"Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они именно здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу. Это абсолютно не сработает", - подчеркнул Кирилл Буданов.

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Армия Украины готовится к контрнаступлению

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз о том, что ВСУ могут перейти к контрнаступательной операции в середине лета после того, как тяжелое западное оружие привезут в Украину в нужных объемах. Оптимальные поставки ожидаются не раньше июля.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что армия РФ не сможет пойти в наступление в ближайший месяц – у нее нет для этого достаточных резервов. Украина может пойти в наступление в середине-второй половине июня. Обстановка будет зависеть от поставок тяжелых вооружений с Запада.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал, что армия Украины будет готова пойти в контрнаступление и освободить свои территории. Но для этого войска нужно обеспечить тяжелым вооружением. ВСУ планируют в ближайшие месяцы освободить восточные и южные регионы.

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