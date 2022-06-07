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Мощные удары артиллерии: рашистов отогнали с севера Харьковщины - Арестович

7 июня 2022, 22:34

Украинские бойцы нанесли ряд очень метких ударов по российским войскам по всему фронту.

Арестович, артиллерия
Арестович рассказал об успехах ВСУ / коллаж фото УНИАН / Викимедиа

После ударов украинской артиллерии российские войска отошли с севера Харьковской области, заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По словам Арестовича, украинские бойцы нанесли ряд очень метких ударов по российским войскам по всему фронту. Так, ночью они мощно ударили по оккупантам по коридору от Изюма до Попасной.

В результате работы артиллерии ВСУ, удалось сбить наступательный потенциал рашистов.

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Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.

Также сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

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