Бойцы ВСУ сбросили взрывной "сюрприз" на головы оккупантов: окоп стал для них братской могилой

Бойцы ВСУ сбросили взрывной "сюрприз" на головы оккупантов / скриншот с видео

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов как в небе, так и на земле. На этот раз солдаты Путина получили неожиданный "подарок" прямо в окоп.

Бойцы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ сбросили с дрона снаряд на головы рашистов, которые вели огонь по украинским военным из огнестрельного оружия. Видео филигранной работой украинцев опубликовано на странице 24 ОМБр в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как рашисты ведут из огнестрельного оружия огонь по украинским военным. Только в последний момент они поняли, что жить им осталось считанные секунды.

Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.

Читайте такжеГорели в небе: ВСУ на Донбассе уничтожили вертолет оккупантов РФТакже сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.

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