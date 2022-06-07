Бойцы ВСУ сбросили взрывной "сюрприз" на головы оккупантов: окоп стал для них братской могилой

Воины 24 ОМБр показали яркие кадры успешной атаки.
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов как в небе, так и на земле. На этот раз солдаты Путина получили неожиданный "подарок" прямо в окоп.
Бойцы 24 отдельной механизированной бригады ВСУ сбросили с дрона снаряд на головы рашистов, которые вели огонь по украинским военным из огнестрельного оружия. Видео филигранной работой украинцев опубликовано на странице 24 ОМБр в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, как рашисты ведут из огнестрельного оружия огонь по украинским военным. Только в последний момент они поняли, что жить им осталось считанные секунды.
Напомним, на Запорожье ВСУ мощно ударили по позициям врага и уничтожили наблюдательный пункт и два склада оккупантов. По меньшей мере 20 оккупантов были ликвидированы.
Читайте такжеГорели в небе: ВСУ на Донбассе уничтожили вертолет оккупантов РФТакже сообщалось, что российские захватчики получили отпор от украинских воинов и вынуждены были отступить на четырех направлениях – Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также возле Красногоровки и Полтавки.
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