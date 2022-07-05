Харьковские теробороновцы уничтожили большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина

Также был уничтожен склад боеприпасов на Изюмском направлении.
На Харьковском направлении бойцы местной теробороны провели успешную спецоперацию, уничтожив большое количество оккупантов.
Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вечером в понедельник, 4 июля.
Он выразил благодарность 228-му батальону 127-й бригады терробороны Харькова.
"Провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", – рассказал глава ОВА.
Читайте такжеГенерал оценил риск новой атаки РФ на ХарьковТакже он отметил, что также у защитников Украины есть успехи на Изюмском направлении.
"Уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Верим в ВСУ, они каждый день приближают нашу победу!", – отметил он.
Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.
Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.
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