Харьковские теробороновцы уничтожили большое количество живой силы врага, не потеряв ни одного воина

Харьковские теробороновцы уничтожили большое количество живой силы врага / скриншот, УНИАН

На Харьковском направлении бойцы местной теробороны провели успешную спецоперацию, уничтожив большое количество оккупантов.

Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов вечером в понедельник, 4 июля.

Он выразил благодарность 228-му батальону 127-й бригады терробороны Харькова.

"Провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", – рассказал глава ОВА.

Читайте такжеГенерал оценил риск новой атаки РФ на ХарьковТакже он отметил, что также у защитников Украины есть успехи на Изюмском направлении.

"Уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. Верим в ВСУ, они каждый день приближают нашу победу!", – отметил он.

Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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