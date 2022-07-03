РФ собралась к осени провести "референдум" на Херсонщине для аннексии региона – разведка Британии

Россия намерена сфальсифицировать результаты так называемого "референдума" на Херсонщине - британская разведка / УНИАН, Супильне

Россия, вероятно, к осени реализует сценарий, направленный на проведение так называемого "референдума" в Херсонской области с целью "присоединения" оккупированного региона к своему государству. Захватчики пытаются подавить серьезное сопротивление своей оккупации со стороны местных жителей и поэтому решили похитить мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, на стремление Москвы провести псевдореферендум на Херсонщине к осени 2022 года указывают заявления местных коллаборантов.

Читайте такжеВСУ скоро освободят Херсон: Арестович назвал срокиКак полагают специалисты, похищение 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева указывает на попытку оккупантов подавить сопротивление. Впрочем, местные жители продолжают оказывать серьезное вооруженное и мирное сопротивление оккупантам на Херсонщине.

"Херсонская область в наиболее полной степени попала под российскую оккупацию с февраля 2022 года, и некое "конституционное" решение для обоснования оккупации, вероятно, будет приоритетной политической целью для России. С большой вероятностью РФ прибегнет к сфальсифицированному голосованию, чтобы обеспечить себе приемлемый результат", - указано в обзоре.

Ситуация в Херсонской области

В Оперативном командовании Юг ранее заявили, что определенные элементы ожидания и эмоции по поводу освобождения Херсона навредили продвижению ВСУ. Контрнаступление усложняется тем, что военная операция проходит на открытой степной местности. Для успеха нужно далеко отогнать российских оккупантов.

Российские оккупационные войска 28 июня похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Его увезли в неизвестном направлении. Он оставался в городе после захвата Херсонской области Россией. Где может находиться Колыхаев, не сообщается.

Согласно данным американского Института изучения войны, силы обороны Украины продолжают успешные контрнаступательные действия в Херсонской области. ВСУ, вероятно, освободили населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок в 25 километров от захваченного россиянами Херсона. Ни украинская, ни российская сторона не подтверждают такие сведения на официальном уровне.

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