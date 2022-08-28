У оккупантов очень много потерь: ВСУ ударили по пяти "артериям" россиян

Херсонская область / Википедия, Людмила Денисова

Украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

"Огневые задачи ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке", - говорится в сообщении ОК Юг.

Как отмечают военные, также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.

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"Подтвержденные потери врага составляют 11 оккупантов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходную гаубицу "Мста-С". Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют", - добавили в ОК "Юг".

Как сообщал Главред, 17 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы.

Позже стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области. ВСУ ликвидировали базу вместе с захватчиками.

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