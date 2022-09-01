"Мы никого не держим": Данилов рассказал, что ждет жителей ОРДЛО после освобождения

Секретарь СНБО заявил, что им придется найти общий язык с остальными украинцами.
После освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, местным жителям нужно будет как-то объясниться с остальными украинцами, а не наоборот.
С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "VIP с Наталией Мосейчук" в эфире национального телемарафона.
По его словам, после деоккупации всех территорий люди, проживавшие все эти годы там, должны смириться с неделимостью Украины.
Отвечая на вопрос Мосейчук, как украинцы договорятся с жителями тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые последние восемь лет были оккупированы, Данилов отметил, что это им с остальными украинцами найти общий язык, а не наоборот.
"У нас есть границы, и если кого-то не устраивают законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут отправиться в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Либо – в Якутию, либо – в Воркуту. Где их там еще ждут? Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", – сказал Алексей Данилов.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.
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