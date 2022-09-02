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Мир позволил Путину шантажировать себя ядерной угрозой, так как не дал жесткого ответа - Подоляк

2 сентября 2022, 14:58

Подоляк считает, что Путин сейчас просто наблюдает за тем, как работает его ядерный шантаж.

Подоляк Путин
Путин шантажирует мир, потому что не получил жесткого ответа / Коллаж фото Офис президента, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин шантажирует весь мир ядерной угрозой, которая не может снизиться из-за действий российских оккупантов на территории Запорожской атомной электростанции. Однако всего этого шантажа можно было избежать, если бы мировые лидеры жестко отреагировали. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке и писательнице Юлии Латыниной.

Он отметил, что Путин уже "зашел на красную линию" и сейчас просто смотрит на то, как работает его ядерный шантаж.

Подоляк акцентировал внимание на том, что Путин притормозил после того, как услышал от мировых политиков и членов миссии МАГАТЭ о необходимости демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.

"Пар вышел, заявления сделали, в том числе и ООН. Сейчас он сделал вид, что нехотя разрешил миссии ехать через территорию Украины, вместе с миссией начали активно работать. Миссия находится в полушоковом состоянии, а когда приезжает — вокруг вооружены люди и журналисты", – сказал Михаил Подоляк.

Он убежден, что именно санкции, введенные против "Росатома", могли бы смягчить действия российских оккупантов на территории станции.

"Если бы "Росатому" запретили работать с другими странами и с точки зрения сооружения новых атомных объектов, и продажи ядерного топлива, и обслуживания станций. Тогда его (Путина - Главред) позиция была бы гораздо мягче", — добавил Подоляк.

Миссия МАГАТЭ проверяет Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Планировалось, что на Запорожской АЭС эксперты будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

Эксперты не ошиблись, ведь после прибытия миссии на территорию ЗАЭС оккупанты не дали нормально провести инспекцию. Эксперты передвигались по ЗАЭС и общались с сотрудниками только в присутствии российских военных и сотрудников "Росатома". Оккупанты провели экспертам "экскурсию" лишь по своему маршруту и убеждали, что на станции якобы находятся лишь войска радиологической, химической и биологической защиты.

Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Другие новости:

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