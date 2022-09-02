"Жестокая война тебя забрала": мама 4-летнего Саши растрогала сеть обращением к погибшему сыну

Мама 4-летнего Саши тронула сеть обращением к погибшему сыну/ Instagram shine4.me

Мама маленького Саши, которого в начале широкомасштабного вторжения искала вся Украина после его исчезновения на оккупированных территориях, трогательно обратилась к сыну. Свой пост-обращение Анна Яхно разместила на странице в Instagram 1 сентября. За менее чем сутки с момента публикации пост уже набрал почти 8 тысяч лайков.

В публикации женщина попросила сына простить "этот жестокий мир", который забрал у него все его мечты. Она отметила, что до сих пор не может поверить, что события сложились именно таким образом.

"Сашенька, ты так мечтал пойти в школу. Ты навсегда наш самый умный, самый добрый и самый любимый мальчик. Прости этот жестокий мир который отнял у Тебя все Твои мечты. Тебя забрал, моя любовь. Я до сих пор не верю и не понимаю, почему так. Ты был, ты Есть и будешь нашим лучшим мальчиком", – написала мама погибшего 4-летнего Саши.

Видео дня

Она отметила, что он уже никогда не пойдет в школу, но своей гибелью показал всему миру, насколько ужасны, несправедливы и ненужны войны.

"Опомнись, Мир! 1 сентября, Саша и по меньшей мере 380 детей больше никогда не пойдут в школу, они погибли на этой проклятой войне. Желаю каждому ребенку который сегодня пошел в школу, безопасности и как можно быстрее мирного неба!" – отметила женщина.

Мама 4-летнего Саши тронула сеть обращением к погибшему сыну/ Instagram shine4.me

Публикацию прокомментировала мама погибшей в Виннице 4-летней "солнечной" Лизы Ирина Дмитриева. Чтобы поддержать маму Саши, она написала "Держись, дорогая!", на что женщина ответила "Держимся вместе".

Известно, что обе женщины после трагических событий сейчас работают с психологами.

Гибель 4-летних Саши и Лизы

Напомним, маленький Саша перед началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину находился у бабушки в селе на Киевщине. Бабушка с ребенком не могли эвакуироваться, ведь мосты были взорваны.

10 марта в село зашла тяжелая техника российских оккупантов. После этого соседи предложили перебраться на другой берег Киевского водохранилища с помощью двух моторных лодок. Однако во время этого Саша и бабушка попали под обстрел захватчиков. Бабушка утонула. Мальчика долго не могли найти, и нашли мертвым через несколько недель.

4-летняя Лиза погибла в результате ракетного удара оккупантов по Виннице 14 июля. Ребенок с мамой в этот момент как раз шли на занятия с логопедом. Мама Ирина Дмитриева получила тяжелые ранения и попала в реанимацию, а девочка погибла на месте.

Читайте также: