УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

6 апреля 2022, 07:08

Маленький Саша пропал под Вышгородом 10 марта. Лодку, в которой он был вместе с бабушкой обстреляли оккупанты. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было.

4-летний Саша
Родители надеялись, что 4-летнему Саше удалось спастись / Фото instagram.com/shine4.me

6 апреля нашли мертвым 4-летнего мальчика Сашу, которого искали три недели. Мальчик вместе с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села в Вышгородском районе Киевской области. Но лодку расстреляли российские оккупанты.

О трагедии рассказала в Instagram мама погибшего ребенка Анна Яхно.

"Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", – написала мать мальчика.

Маленького Сашу искали с 10 марта. В поисках приняли участие и украинские знаменитости, включая певца Александра Пономарева.

По словам артиста, ребенок был у бабушки в Вышгородском районе. Началось наступление оккупантов и бомбардировки. Мосты были разрушены, дороги - заблокированы.

Местные жители попытались эвакуировать детей и женщин на лодках. Одна из них, в которой находился ребенок с бабушкой, опрокинулась. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было. Родители верили, что ребенок еще жив, ведь на нем был спасательный жилет.

Журналистка Ольга Омелянчук сообщила в Facebook, что лодку обстреляли российские захватчики.

"По моим данным, расстреляли именно лодку. Потому она перевернулась. Поэтому погибли/утонули люди", – написала журналистка.

Как сообщал Главред, в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе под Киевом из-за обстрела оккупантами погиб 2-летний мальчик. В дом, где ребенок находился с семьей, попал вражеский снаряд. Спасти мальчика не удалось – от полученных травм он погиб на месте.

В Мариуполе Донецкой области в результате обезвоживания умер маленький ребенок. Трагедия произошла из-за российских военных, которые заблокировали город и специально создали в городе гуманитарную катастрофу.

Другие новости:

viber
война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везениеФинансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение Безумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно простоБезумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно просто Спутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фотоСпутник зафиксировал в Буче братскую могилу гигантских размеров – фото

Последние новости

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

06:37

Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 маямнение

06:28

Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

06:27

В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z и вспороли живот

05:50

Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

Реклама
05:36

В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

05:06

Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУВидео

04:35

Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуВидео

03:55

Как определить возраст кота: названы пять способовВидео

03:46

Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымВидео

03:39

Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

03:30

Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в УкраинеВидео

03:01

Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

02:03

Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа

01:30

ВСУ впервые ударила по оккупантам отобранным у них "Солнцепеком"Видео

00:58

Истощение или дефолт: в США назвали цель удушения РФ новыми санкциямиВидео

00:40

Зверства РФ под Киевом: Зеленский требует новых болезненных санкцийВидео

05 апреля, вторник
23:57

Врага накрыли огнем: на Донбассе ВСУ "перемололи" 80 окров вместе с бронетехникойВидео

23:50

Переобулся в полете: призывающий к "миру" Валерий Меладзе дает концерты в России

23:46

Фото ее руки облетело весь мир: в Буче оккупанты зверски убили женщину, которую опознали по маникюруВидео

Реклама
23:29

Российские оккупанты убили титулованного украинского спортсмена

23:19

Ключевое сражение: военные аналитики назвали главное направление нового удара РФВидео

22:54

Дочери Путина нарвались на санкции из-за отца-диктатора: СМИ рассказали о планах Запада

22:51

Награбленное орками РФ в Мелитополе всплыло в Крыму и ЧечнеВидео

22:15

"Подносит патроны тем, кто стреляет мирных граждан": Кондратюк резко прошелся по молчунье Тодоренко

22:02

"Ждет одно – сук, на котором его повесят": Касьянов спрогнозировал будущее диктатора Путина

22:00

"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

21:58

Украина готова вступить в НАТО если предложат, но этого не произойдет - ЗеленскийВидео

21:38

В России пытаются мобилизовать на войну с Украиной преподавателей училищ – они готовы уволиться

21:35

Даже смерть Путина не остановит войну: астролог указала на тяжелые испытания Украины до 2023 года

20:56

Атаки орков и контрудары ВСУ: в разведке Британии показали карту боевых действийВидео

20:46

Украину ждет самый теплый день апреля: синоптики назвали датуВидео

20:25

Травма свидетеля: как справиться со своим состоянием, следя за украинскими трагедиямиВидео

20:21

Войска России готовятся сдать Херсон, а в Николаеве оккупантов уже нет – АрестовичВидео

19:59

Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФВидео

19:44

Харьков – хорошо вооружен и подготовлен к обороне: мэр ответил на планы России по оккупации городаВидео

19:39

В середине апреля Украину ждет резкий поворот событий войны с Россией: Арестович дал прогнозВидео

19:37

Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план Россиимнение

19:36

"Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону УкраиныВидео

19:27

Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под КиевомВидео

Реклама
19:20

"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви ЗеленскомуВидео

19:10

Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

18:56

"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в ПольшеВидео

18:53

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

18:50

Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минутВидео

18:47

Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

18:24

Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

18:17

Зеленский с жесткой речью выступил на Совбезе ООН и в гневе рассказал о преступлениях РоссииВидео

18:00

Евросоюз введет эмбарго на русский уголь и закроет европейские порты и дороги

18:00

Попытка захвата Донбасса и коридор в Крым: в НАТО раскрыли планы оккупантов РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять