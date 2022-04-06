4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

Маленький Саша пропал под Вышгородом 10 марта. Лодку, в которой он был вместе с бабушкой обстреляли оккупанты. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было.
6 апреля нашли мертвым 4-летнего мальчика Сашу, которого искали три недели. Мальчик вместе с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села в Вышгородском районе Киевской области. Но лодку расстреляли российские оккупанты.
О трагедии рассказала в Instagram мама погибшего ребенка Анна Яхно.
"Сашенька, наш маленький ангел уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", – написала мать мальчика.
Маленького Сашу искали с 10 марта. В поисках приняли участие и украинские знаменитости, включая певца Александра Пономарева.
По словам артиста, ребенок был у бабушки в Вышгородском районе. Началось наступление оккупантов и бомбардировки. Мосты были разрушены, дороги - заблокированы.
Местные жители попытались эвакуировать детей и женщин на лодках. Одна из них, в которой находился ребенок с бабушкой, опрокинулась. Женщину нашли мертвой, а мальчика не было. Родители верили, что ребенок еще жив, ведь на нем был спасательный жилет.
Журналистка Ольга Омелянчук сообщила в Facebook, что лодку обстреляли российские захватчики.
"По моим данным, расстреляли именно лодку. Потому она перевернулась. Поэтому погибли/утонули люди", – написала журналистка.
Как сообщал Главред, в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе под Киевом из-за обстрела оккупантами погиб 2-летний мальчик. В дом, где ребенок находился с семьей, попал вражеский снаряд. Спасти мальчика не удалось – от полученных травм он погиб на месте.
В Мариуполе Донецкой области в результате обезвоживания умер маленький ребенок. Трагедия произошла из-за российских военных, которые заблокировали город и специально создали в городе гуманитарную катастрофу.
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