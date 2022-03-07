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В Вышгороде бойцы ВСУ сбили еще одну вражескую "вертушку"

7 марта 2022, 16:49

У оккупантов РФ минус еще один вертолет.

/ Facebook/UkrainianLandForces

В Вышгороде Киевской области украинские военные сбили еще один вражеский вертолет.

Об этом идет речь в сообщении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Вышгород. Минус один вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород. Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления на населенные пункты Гостомель, Ирпень, Стоянка.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.

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Вышгород сбитый вертолет война России и Украины
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