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Ребенок стал сиротой за секунду: семья из Донетчины потеряла отца и дом из-за ракеты РФ

27 августа 2022, 12:04

Мужчину убило во время ракетного удара прямо на собственном дворе. Когда жена и дочь прибежали к нему, он уже был мертв.

Ивановка Донецкая область
Семья из Донетчины потеряла отца и дом из-за ракеты РФ/ скрин, Донецкая ОВА

Российские оккупанты во время обстрела поселка Ивановка на Донетчине 12 августа отобрали жизни у трех мирных жителей. Жена одного из погибших рассказала, как произошла трагедия.

Сквозь слезы 32-летняя Неля рассказала, что из-за оккупантов она осталась без мужа, а ее ребенок – без отца. Фрагмент ее интервью "Радио Свобода" обнародовал журналист Денис Казанский.

"Жизнь была прекрасна, пока 24 февраля нас не пришли "освобождать". От кого – непонятно. Освободили... От всего – от дома, от работы, от жизни. От всего нас освободили! Ребенок остался без отца. Я – без мужа в 32 года. И без дома. Без всего", – рассказала женщина.

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Когда выбежали на улицу, Алексей уже был мертв

Когда произошел тот злосчастный обстрел 12 августа, Неля была дома и консервировала на зиму помидоры. Женщина вспоминает, что в один момент увидела, как на нее что-то летит – это была пыль и обломки.

"Я быстро развернулась, побежала на улицу. Когда бежала –звала Лизу (дочку – ред.). Лиза с улицы прибежала ко мне во двор. Мы встретились здесь на пороге. Отец со двора, Лиза с улицы, а я из дома. Я кричу: Леша! Леша!.. Когда мы вышли, Лешка уже был всё", – рассказывает женщина.

Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Муж Нели погиб в результате обстрела оккупантами Ивановки 12 августа / скрин

После удара на дворе семьи валялись обломки вражеской ракеты, которые отобрали жизнь их мужа и отца. Мать с дочкой сами собирали эти обломки.

Убили мужа и отца просто так

Журналист во время публикации этого видео добавил, что пока российские пропагандистские СМИ публикуют ложь о том, как якобы украинцы на оккупированных россиянами территориях радуются "освобождению", жители Донбасса рассказывают правду о зверствах оккупантов и их отношении к захватчикам.

"В этой семье из Донецкой области российские военные преступники убили мужа и отца. Просто так. Потому что осатаневшим дедам в Москве стало скучно", – отметил Казанский.

Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Ребенок остался без отца за секунду/ скрин
Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Обломки вражеской ракеты, отобравшей жизнь Алексея/ скрин

Напомним, в результате обстрела 26 августа российскими оккупантами города Каменка в Запорожской области погибла женщина с двумя детьми. Анастасия Боровик работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета. Она и ее двое сыновей погибли.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских захватчиков по поселку Чаплино в Днепропетровской области в среду, 24 августа, погибли 25 человек. Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию и жилые дома.

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