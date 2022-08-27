После обстрела оккупантов на Запорожье погибла мама с двумя маленькими детьми

Анастасия Боровик погибла вместе с двумя сыновьями / Фото facebook

В результате обстрелов 26 августа российскими оккупантами города Каменка в Запорожской области погибла женщина с двумя детьми.

Анастасия Боровик работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета, сообщили на Facebook-странице Запорожского областного методического центра культуры и искусств.

"Пришло большое горе в нашу семью работников культуры Запорожского края! Сегодня во время обстрела погибла наша коллега – заведующая культурно массовым сектором КЗ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета Пологовского района Анастасия Боровик. Погибла! С двумя маленькими сынишками. Страшное горе, страшная боль", – говорится в сообщении.

В Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новодаровка, Преображенка, Орехов, Степногорск. Поступило 32 сообщения о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

Отметим, в ночь на 27 августа оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Повреждены частные дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач. Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, обошлось без жертв и пострадавших. Удары наносились из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Также российские военные в ночь на 27 августа нанесли ракетный удар по Харькову. Как сообщил мэр Игорь Терехов, под ударом оказалась центральная часть города в Основянском и Киевском районах, повреждена школа и историческое здание – дом купца Адама Пиотровского, построенный в 1911 году в стиле украинского барокко. Пока что не было информации о жертвах или пострадавших.

Как сообщал Главред, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Вследствие ракетного удара погибли 25 человек.

Другие новости: