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Защищал Киев и Донбасс: оккупанты убили под Авдеевкой украинского спортсмена – призера ЧМ

1 сентября 2022, 19:26

Самбист погиб во время очередного наступления врага на окраинах Авдеевки. Перед этим он успел уничтожить две единицы вражеской техники и пехоту.

Украинский военный Вадим Зеленюк
Украинский военный Вадим Зеленюк погиб во время боя на Донбассе/ Facebook Красиловский городской совет, ua.depositphotos.com

На Донбассе во время боя с российскими захватчиками погиб 34-летний украинский спортсмен Вадим Зеленюк. Он был кандидатом в мастера спорта по дзюдо и призером чемпионата мира по боевому самбо.

О гибели воина сообщил в Facebook защитник Украины и чемпион страны по бразильскому джиу-джитсу Артем Рубан. Он отметил, что Зеленюк служил в легендарном спецподразделении Национальной гвардии Украины "Омега".

"Легендарное спецподразделение НГУ ОМЕГА. Настоящая спецура, которая работала на всей территории Украины, о них мало говорят, но мы знаем, как они сражаются. Они всегда там, где тяжело и всё горит, выполняют сложную работу. Достойные сыны украинской земли, воины света, охотники за головами террористов... Светлая память герою, силы родным. Погиб в боях на Донетчине Вадим Зеленюк", – написал Рубан.

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Он отметил, что Вадим Зеленюк погиб во время боя 22 августа.

Был спортсменом со многими наградами

Зеленюк является воспитанником Красиловской детско-юношеской спортивной школы. Украинский воин был кандидатом в мастера спорта по дзюдо, мастером спорта по самбо.

В 2006 году он завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата Украины по дзюдо, а в 2013 году завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по боевому самбо.

Украинский военный Вадим Зеленюк
Украинский военный Вадим Зеленюк/ Facebook Красиловский горсовет

Защищал Украину на фронте с первых дней вторжения РФ

Вадим Зеленюк еще с первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину пошел защищать родную землю с оружием в руках.

Сначала он сражался с оккупантами на подступах к Киеву. Затем проявлял свое мужество на Изюмском направлении.

О мужестве воина и его подвигах рассказали, в частности, в Красиловском городском совете на их странице в Facebook. Отмечается, что он однажды уничтожил свыше 4 единиц бронетанковой техники и пехоты в одном из населенных пунктов на Изюмском направлении, после чего противник потерял всякую инициативу для продолжения наступления.

Одни из самых сложных задач боец выполнял в Северодонецке. Там они с собратьями освободили, зачистили и удерживали определенный рубеж. Во время выполнения задания бойцы уничтожили много сил врага, и еще и взяли в плен шестерых оккупантов, что позволило получить ценную информацию.

Похороны украинского военного Вадима Зеленюка
Похороны украинского военного Вадима Зеленюка/ Facebook Красиловский горсовет
Похороны украинского военного Вадима Зеленюка
Похороны украинского военного Вадима Зеленюка/ Facebook Красиловский горсовет

Воин погиб, отражая наступление врага на окраинах Авдеевки. Он еще успел уничтожить 2 единицы техники российских захватчиков и пехоту, но после этого жизнь защитника Украины оборвалась.

У него остались родители и сестра.

Ранее сообщалось, что на Донбассе под Бахмутом погиб 27-летний украинский военный Дмитрий Белоконь, который специально вернулся из Польши, чтобы защищать Украину. Он погиб в свой день рождения.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому только в конце прошлого года исполнилось 18 лет.

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