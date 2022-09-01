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"Какого черта": у Зеленского ответили Макрону насчет посредничества Ирана в переговорах с РФ

1 сентября 2022, 18:58

Михаил Подоляк считает предложение президента Франции максимально странным.

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк / Офис президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал появившуюся в иностранных СМИ информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента Ирана Ибрагима Раиси выступить посредником в прекращении войны РФ против Украины.

Он считает назвал такое предложение Макрона максимально странным. В эфире Канала 24 он подчеркнул, что Иран сейчас не та страна, которая не может быть посредником.

"С какого черта господин Раиси может быть посредником в таком фантастически странном для него конфликте как война России против Украины? Он слово "Украина" может написать без ошибок? Он понимает, что это такое, что за война? Это нужно было лишь бы что-то заявить. Вопрос гораздо глубже и не нужно им спекулировать", - отметил советник главы ОП.

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Подоляк добавил, что в этом вопросе не может быть никаких посредников, так же, как и не может быть никаких компромиссов с РФ.

Ранее сообщалось о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина.

По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

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Эммануэль Макрон Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры с Россией
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