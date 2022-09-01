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Взрывы и дым у Антоновского моста: стало известно о новой "бавовне"

1 сентября 2022, 18:34

Под постоянным огневым воздействием ВСУ находятся ключевые мосты на Херсонщине.

Антоновский мост прилет
Стало известно о новых взрывах в районе Антоновского моста / Коллаж Соцсети, Вгору

Под постоянным огневым воздействием ВСУ находятся ключевые мосты в Херсонской области, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

Среди них - Антоновский, Каховский, Дарьевский автомобильные мосты, а также Антоновский железнодорожный мост, через который враг осуществлял переброску своих войск и техники, подчеркнул он во время онлайн-брифинга.

Тем временим в Telegram-каналах сообщают о новых взрывах на Херсонщине. Очевидцы сообщают о дыме в районе Олешек. Вероятно, а также в районе Антоновского моста.

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"Антоновский мост. Новая Каховка (район), Олешки (район), Мелитополь (район). Взрывы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 30 августа Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Местные жители сообщили о не менее трех "прилетах".

После ударов вспыхнул "фейерверк" и поднялся столб дыма.

Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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