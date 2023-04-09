Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: погиб 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь

Две вражеские ракеты попали в один из частных секторов города. Разрушен один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

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Обстрел Запорожья оккупанты устроили ночью, пока люди спали / Фото t.me/kurtievofficial

В ночь на 9 апреля российские оккупанты обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, в том числе и 11-летний ребенок. Об этом сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, две вражеские ракеты попали в один из частных секторов города. Разрушен один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. Погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения. Ребенок ушел из жизни в машине скорой помощи.

Разбор завалов продолжается. По предварительной информации, в доме проживали три человека.

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Как добавили в ГосЧС Украины, российская ракета убила 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Из-под завалов удалось спасти 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях.

Разбор завалов в Запорожье / скриншот

Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку медицинская помощь оказана на месте.

В Запорожье разрушен частный дом / Фото t.me/kurtievofficial

Последствия удара по Запорожью / Фото t.me/kurtievofficial

"В настоящее время улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки", - добавил секретарь горсовета.

Ракетные обстрелы Запорожья

Как сообщал Главред, в ночь на 31 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью. Враг выпустил по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода.

22 марта под удар российских ракет попали жилые дома в Запорожье и остров Хортица. Российские оккупанты ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Спасательная операция завершилась вечером 22 марта. В результате обстрела пострадали 34 человека, из которых 29 – госпитализированы (из них трое детей). Одну женщину спасти не удалось, она умерла в больнице. Спасателям удалось освободить из-под завалов 6 человек.

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