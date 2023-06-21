Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева

Глава государства не был удивлен и "взвешенно к этому отнесся".

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Кривонос рассказал о звонке Зеленского / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Youtube

После задержания на взятке скандального председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева к директору Национального антикоррупционного бюро Семену Кривоносу позвонил президент Владимир Зеленский.

Кривонос уточнил, что их разговор с президентом состоялся после задержания председателя Верховного суда и начала обысков в здании ВСУ. Директор НАБУ поделился, что Зеленский сам ему позвонил и поинтересовался, что происходит в Верховном суде. Об этом рассказал Кривонос в интервью Укринформу.

"Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", - поделился деталями Кривонос.

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О реакции Зеленского на произошедшее Кривонос рассказал, что глава государства "очень ровно и взвешенно к этому отнесся" и удивления не выразил.

"Он спросил, в чем там суть. Говорю: это - получение взятки. Он говорит: "Хорошо, хорошо". Не было никаких эмоций - ни отрицательных, ни положительных. Это был выдержанный разговор", - сказал он.

Кроме того, Кривонос раскрыл некоторые детали дела Князева. По его словам, следственные действия у председателя ВСУ произошли без санкции суда, поскольку обыски были неотложные. По его словам, активная фаза документирования этого преступления началась в конце марта. Тогда мы получили определенные доказательства признаков преступной деятельности и вымогательства взятки.

"Часть людей, которые документировали это дело, месяц толком не спали. Была проведена колоссальная работа. Мы очень переживали, чтобы не было утечки информации, чтобы правильно задокументировать и провести следственные действия. То есть, это было большое напряжение и стресс. Очень мало людей знали об этом деле", - раскрыл он детали расследования.

Также директор НАБУ выразил уверенность, что его ведомство доведет дело Князева до конца.

Дело Князева: что известно

Напомним, что "Погорелый" на огромной взятке судья Князев задержан 16 мая. САП вместе с НАБУ разоблачили "масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины".

Верховный суд прекратил полномочия Князева, ему сразу сообщили о подозрении. Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВС Князеву и досрочно лишил его статуса председателя суда.

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева. Князева взяли под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

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