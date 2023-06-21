Садовник показал гениальный способ утилизации сорняков: еще и пользу принесут

В своем видео на TikTok Эспириту показал своим подписчикам, как это делается.

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Садовник показал гениальный способ утилизации сорняков / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Многие люди выбрасывают сорняки после их вырывания, но у пользователя TikTok Кевина Эспириту, фаната садоводства, основавшего блог Epic Gardening, есть идея получше - вернуть их в свой сад.

"Если вы пропалываете свой сад, не выбрасывайте сорняки. Вы выбросите тонну замечательных питательных веществ", - признался садовник в своем очередном видео.

В своем видео на TikTok Эспириту показывает своим подписчикам, как это делается.

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Сначала садовник собирает все сорняки в одном месте. Затем он сгребает их в тачку с помощью садовых вил.

Садовник показал, куда нужно девать сорняки / скриншот с видео

Эспириту говорит, что лучше всего делать это до того, как у сорняков появятся головки семян, чтобы предотвратить их возможное распространение.

Затем он вываливает сорняки на лист картона, чтобы они высохли до полного отмирания. После этого их можно выбросить в компостную яму, где они, перегнивая, помогут создать богатую питательными веществами почву.

"Это один из лучших способов извлечь пользу из своего сада", - говорит Эспириту.

Смотрите видео о том, как утилизировать сорняки:

@epicgardening One of the best ways to use weeds to your advantage in the garden. Try to do this before seed heads develop, and make sure you dry it out completely before you add to compost so you know they are fully dead. #garden ♬ original sound - Epic Gardening

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