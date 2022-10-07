Как сохранить репчатый лук на зиму: лучшие способы и рецепты

Как сохранить репчатый лук на зиму: лучшие способы рецепты / https://ua.depositphotos.com/

Как замариновать лук в банке

Маринованный лук на зиму — отличная, несложная, доступная заготовка. Такой лук можно подать к мясу, шашлыкам или использовать для приготовления салатов.

Для заготовки можно взять белый или фиолетовый лук, крупные или мелкие луковицы. Если луковицы мелкие, то лук маринуется целиком. Если у вас крупные луковицы — разрежьте их на 4 части и маринуйте в таком виде.

Для работы нам понадобится лук, вода, уксус столовый 9%, соль, сахар, лавровый лист, перец черный горошком, перец душистый горошком, лавровый лист.

Лук очистить от шелухи, отрезать низ с корешками, промыть. Для маринада соединить воду, соль, сахар, перцы, лавровый лист, подсолнечное масло и уксус. Довести до кипения. Добавить мелкий лук и проварить 5-6 минут. Расфасовать горячим в стерилизованные банки и закатать стерилизованными крышками. Оставить банку до полного остывания дном вверх.

Как сохранить репчатый лук на зиму

Главный компонент — репчатый лук. Выбранные для консервирования экземпляры должны быть целыми, не подгнившими, без желтизны. В заготовках также присутствует соль, растительное масло, уксус, а для более пикантных рецептов берут зелень, душистый перец, морковь и капусту.

Как засолить репчатый лук на зиму:

Перед засолкой тару готовят заранее.

Подойдут стеклянные банки объемом 0,5 л или 1 л. Их моют содовым раствором, обдают кипятком, стерилизуют в духовке 15 минут.

Отобрать крепкие, средние по размеру луковицы.

Очистить и вымыть головки.

Нарезать продукт кольцами. Уложить овощи в сухую стерильную банку, пересыпая равномерными слоями соли.

Тару закупорить и отправить в погреб или на балкон. Для хранения подойдет и холодильник, если нет подвала.

Маринованный лук по-корейски на зиму

При мариновании используют уксус, соевый соус и сахар. Кусочки маринованного лука получаются хрусткими, с приятным сбалансированным вкусом, который передался от маринада – сладковато-солоновато-кисло-острый.

Рецепт:

вода - 450 мл,

светлый соевый соус - 500 мл,

сахар-песок - 200 г,

белый рисовый уксус – 240 мл,

желтый/белый лук (приблизительно 2,5 больших луковицы) - 900 грамм зеленый чили - 1 штука,

красный чили - 1 штука,

лимон - 1 штука.

В подходящую по объему кастрюлю налить воду, добавить светлый соевый соус, белый рисовый уксус (или яблочный уксус) и сахар-песок.

Перемешать содержимое кастрюли, чтобы сахар растворился.

Поставить кастрюлю на огонь и довести маринад до закипания, уменьшить огонь до минимума и кипятить 5 минут, затем выключить нагрев.

Из лимона отжать сок и добавить в кастрюлю с маринадом. Ополоснуть стручки чили и нарезать кружками.

Репчатый лук почистить и разрезать вдоль на четыре части, затем четвертинки разрезать пополам вдоль.

В подходящую по объему керамическую или стеклянную посуду на дно положить несколько кружков чили (красного и зеленого).

Затем - слой лука, затем опять несколько колечек чили, таким образом выложить весь лук и чили.

Залить маринадом, накрыть крышкой и оставить остывать маринад при комнатной температуре.

Затем убрать охлаждаться в холодильник на два дня.

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