Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

Крысы и мыши - это вредители, которых никто не хочет видеть в своем доме, но, к сожалению, они обладают уникальной способностью проникать в жилище. С приближением зимы, когда температура падает, эти грызуны активно ищут теплые места для зимовки. Ваш дом может казаться хорошо защищенным, но даже малейшие щели в стенах, фундаментах, гаражах, дымоходах или желобах могут стать для них путем внутрь.
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Опасность, которую несут крысы и мыши
Почти все знают, что крысы и мыши могут быть переносчиками опасных болезней, таких как болезнь Вейля, листерия и хантавирус. Эти болезни могут серьезно угрожать вашему здоровью и вашей семье
Кроме болезней, крысы и мыши могут наносить значительный материальный ущерб. Они нередко перегрызают электрические провода, что может привести к дорогостоящему ремонту дома или даже автомобиля. Также они могут тревожить ваших домашних животных. Поэтому важно быстро реагировать, как только вы заметите признаки их присутствия.
Как избавиться от крыс и мышей
По словам экспертов по борьбе с вредителями компании TomCat, существует несколько эффективных, естественных способов избавиться от крыс и мышей. Одним из лучших методов является использование их чувствительного обоняния против них самих. Оказывается, крысы и мыши "абсолютно ненавидят" запах мяты перечной, пишет Express.
Для борьбы с крысами можно смочить ватные шарики мятным маслом или использовать пакетики с сухой мятой. Их следует разместить в проблемных зонах вашего дома и обновлять несколько раз в неделю. Это позволит не только отпугнуть грызунов, но и устранить их запахи, которые могут привлекать других вредителей.
Как избежать появления грызунов
Для того, чтобы уменьшить риск появления крыс и мышей, рекомендуется хранить продукты в герметичных контейнерах, закрывать все щели и трещины, а также не оставлять открытыми мусорные ведра. Однако, даже если вы будете очень осторожны, это не всегда может предотвратить их появление.
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