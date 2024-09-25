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Как навсегда избавиться от мышей из своего дома: какие растения напугают их

Юлия Закрепа
25 сентября 2024, 14:47
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Мыши боятся сильных и резких запахов - узнайте, как навсегда изгнать мышей из дома.
Как навсегда избавиться от мышей из своего дома: какие растения напугают их
Как вывести мышей из дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Чтобы отпугнуть вредных грызунов таких как мыши и крысы, рекомендуют использовать сильные запахи, которые могут "поразить" обонятельные способности грызунов.

Эксперты компании Eliminated LTD опубликовали список запахов, которые являются анафемой для крыс и мышей, гарантируя, что они убегут из вашего дома и двора.

Оказывается, что мыши и крысы ненавидят запах лаванды. Используя продукты с ароматом лаванды или еще лучше, высаживая лаванду возле дома, вы можете защитить себя естественным путем.

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Чтобы сделать репеллент из лаванды своими руками, стоит смешать от четверти до половины стакана цветков лаванды с четвертью стакана воды в пульверизаторе. Хорошо встряхните перед каждым использованием и сбрызните на пораженные участки, пока они не станут влажными, но не размокнут, сообщает Express.

Что нужно знать о Express.co.uk

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Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Также рекомендуют ежемесячно обновлять эту смесь, чтобы сохранить ее эффективность в отпугивании мышей от вашего дома.

Также в борьбе с грызунами поможет цитрусовое масло, которое боятся крысы и мыши из-за наличия соединения лимоненей, которое содержится в лимонах, апельсинах и грейпфрутах.

"Лимонен также придает свежий, чистый аромат многим бытовым моющим средствам, таким как мыло, моющие и дезинфицирующие средства. Цитрусовые масла, в частности лимонное и апельсиновое, рекламируются как очень эффективные для удержания крыс и мышей подальше от определенных зон или предметов", - пояснили специалисты.

Однако, из-за мощности цитрусовых масел, их следует использовать экономно или разбавлять водой перед нанесением на участок или предмет, который нуждается в обработке.

Как отпугнуть мышей маслом перечной мяты

Известно, что масло мяты перечной эффективно отпугивает крыс и мышей, поскольку они боятся запаха ментола.

"Когда мыши чувствуют запах этого эфирного масла, они ассоциируют его с опасностью и страхом. Следовательно, они будут избегать мест, где он присутствует, или пытаться держаться от него как можно дальше", - отметили в издании.

Это один из самых распространенных ингредиентов, которые используются в домашних отпугивателях мышей. Для этого стоит просто нанести несколько капель на ватные шарики и положить их в места, где мыши обычно прячутся.

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