Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

Что делать, если дома очень много мышей? Есть несколько эффективных способов борьбы с назойливыми грызунами.

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Что делать, если дома очень много мышей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Если в доме завелись мыши, то может показаться, что не существует способа от них избавиться. И их действительно нелегко прогнать. Главред разобрался, как сделать, чтобы мыши ушли.

Мыши могут быть очень опасны, так как являются переносчиками многих болезней. Кроме того, мыши грызут и портят абсолютно всё, начиная от еды и заканчивая резиновыми сапогами. Поэтому важно обнаружить и предотвратить заражение мышами в вашем доме, и неважно, где они прячутся - в стенах, подвале на чердаке или в гараже.

Специалисты говорят, что мыши по своей природе ведут ночной образ жизни и очень осторожны. Они часто ждут, пока в доме не станет тихо, прежде чем начать искать корм. Пик активности мышей обычно приходится на период с 2 до 4 часов утра, но если вокруг нет угроз и есть много еды, мыши могут расслабиться и выйти на поиски продуктов в любое время, пишет goodhousekeeping.com.

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Если вы заметили одну мышь, значит где-то рядом прячутся и другие. Одна самка мыши может иметь до восьми пометов в год, производя до 100 молодых мышей. Таким образом, если вы видите мышь при дневном свете, это говорит об очень большой популяции мышей, которых слишком много и они очень голодны, поэтому не ждут темноты, чтобы поесть.

Как избавиться от мышей

Нет быстрого, легкого или гарантированного способа избавиться от мышей. Чаще всего нужно будет предпринять ряд действий.

1. Найдите точки входа.

Прежде чем мыши смогут обосноваться в вашем доме, им нужно найти способ проникнуть внутрь. Подвалы, чердаки, подвальные помещения и щели вокруг окон и дверей — все это возможные точки проникновения. Выясните, откуда они пробираются в дом, где они живут и строят гнезда, а затем установите ловушки в этих местах.

2. Мышеловки — это один из самых эффективных способов избавиться от мышей, поселившихся в вашем доме. Расположите мышеловки в наиболее уязвимых местах вашего дома, например, вдоль стен и за мусорными баками.

Липкие или клеевые ловушки для мышей не только негуманны, но и не эффективны, поскольку взрослые мыши быстро учатся избегать их. Аналогично не стоит использовать родентициды из-за риска случайного отравления, особенно детей и домашних животных.

Какие мышеловки использовать:

Защелкивающиеся ловушки. При правильном использовании они быстро убивают мышей, что делает их эффективным и более гуманным способом уничтожения всей популяции.

Электрические ловушки. Эти мышеловки заманивают мышей в камеру, а затем убивают их электрическим током. Они специально разработаны так, чтобы люди и домашние животные не пострадали.

3. Уберите в гараже. Мыши любят машины так же, как и дома. Если они попадут в гараж, то могут запросто решить жить под капотом вашего автомобиля. Когда они начнут жевать провода - могут серьезно повредить автомобиль. Обмотка проблемных участков лентой от грызунов может помочь предотвратить возвращение мышей.

Как избавиться от мышей в квартире - самый эффективный способ

Итак, существует множество различных способов борьбы вредителями, однако далеко не все подходят для любых ситуаций.

Есть один метод, который является достаточно эффективным и универсальным - он обязательно должен помочь навсегда избавиться от мышей в доме.

Для приготовления такого средства от мышей понадобятся всего три ингредиента. Основным действующим компонентом будет являться соль.

Насыпьте в приготовленную емкость 1 чайную ложку обычной поваренной соли. Добавьте 1-2 чайных ложки концентрированной перечной мяты и 1 чайную ложку березового дегтя.

Все тщательно перемешать и обмакнуть в полученной смеси несколько ватных дисков или небольших кусочков ткани. Их нужно разложить в тех местах, где мыши чаще всего пробегают, а еще лучше - заложить в норы вредителей.

Запах данного средства отпугнет грызунов, и они навсегда покинут ваш дом.

Как избавится от мышей в доме при помощи соды

Существует еще один очень интересный способ, который позволит вывести мышей из дома.

Главный ингредиент смертельной приманки - обычная пищевая сода.

В организме грызунов этот компонент вызывает ожог слизистый и постепенную гибель изнутри.

Для приготовления смеси нужно взять одну столовую ложку соды, одну столовую ложку муки, одну столовую ложку сахара и столовую ложку воды.

Все перемешать. Если выходит суховато, добавьте еще воды. Из этой смеси нужно накрутить шарики, подсушить их и положить

в тех местах, где бегают мыши - под холодильником, шкафами, плитой, в шкафчиках.

Приманку нужно регулярно будет обновлять, пока лакомство останется нетронутым. Это будет означать что мышей в доме больше нет.

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