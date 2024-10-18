Когда сажать чеснок на зиму в 2024 году: лучшие дни для рекордного урожая

Посадка озимого чеснока на зиму в 2024 году по лунному календарю поможет обеспечить крепкие и здоровые растения, если выбрать правильные дни.

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Когда сажать чеснок на зиму в 2024 году - урожай будет сумасшедший / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Посадка озимого чеснока - это важный этап для каждого садовода, и для достижения наилучших результатов нужно учитывать не только погоду, но и другие факторы, такие как фазы луны и плодородность почвы. Садовод и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда, на основе многолетнего опыта, делится своими советами о том, как и когда сажать озимый чеснок.

Когда сажать озимый чеснок в 2024 году

Надежда отмечает, что для успешного выращивания озимого чеснока важно придерживаться основного правила - посадка должна состояться за 30-40 дней до наступления стабильных морозов. Это позволит чесноку укорениться и подготовиться к зимним условиям.

"В центральной части Украины мы обычно высаживаем чеснок в последней декаде октября", - подчеркивает эксперт.

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Правильная подготовка почвы является ключевым фактором для получения богатого урожая. Надежда советует готовить участок не позднее, чем за две недели до посадки, внося органические и минеральные удобрения.

Отвечая на вопрос о том,нужно ли добавлять золу при посадке чеснока, она отметила:

"Перед посадкой мы перекапываем землю и вносим перепревший компост, древесную золу и суперфосфат. Суперфосфат вносим из расчета 30-50 грамм на квадратный метр. Это поможет чесноку накопить питательные вещества, необходимые для зимовки", - советует она.

Садовод также обращает внимание на важность выбора участка.

"Важно, чтобы участок был хорошо освещенным в течение дня и не имел чрезмерного застоя влаги, поскольку чеснок не любит влажной почвы и может подгнить", - добавляет Надежда.

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Один из важнейших этапов - это подготовка самого чеснока к посадке. Надежда рекомендует тщательно выбирать крупные зубчики из средних головок, а также обязательно обеззараживать их перед посадкой.

"Для обеззараживания зубчиков мы используем раствор марганцовки или древесную золу. Если нет марганцовки, можно использовать соляной раствор или медный купорос", - рассказывает Надежда.

Смотрите видео о том, что нужно положить в лунку при посадке озимого чеснока:

Какое расстояние между рядами при посадке озимого чеснока

Для того, чтобы чеснок имел достаточно места для развития, следует учитывать правильное расстояние между рядками и зубчиками.

"Большие зубчики сажаем на расстоянии 12-15 см друг от друга, а между рядками должно быть 20-25 см", - объясняет эксперт.

Глубина посадки также варьируется в зависимости от размера зубчиков: для больших зубчиков - 10-15 см, а для маленьких - 8-10 см.

Когда сажать озимый чеснок в 2024 году - когда лучше сажать чеснок под зиму по лунному календарю

Надежда советует обращать внимание не только на погоду, но и на лунный календарь.

"Посадку чеснока лучше всего проводить на убывающую луну, поскольку это способствует лучшему развитию корнеплодов, таких как чеснок, лук и картофель."

В 2024 году благоприятными днями для посадки озимого чеснока являются 18 и 19 октября, когда луна находится в знаке Тельца. Телец считается одним из самых плодородных знаков, что способствует активному развитию растений.

"Лучшими днями для посадки чеснока в октябре являются 18 и 19 числа. Это убывающая луна в Тельце - влажном плодородном знаке, который подходит для посадки многих культур", - замечает Надежда.

Другие благоприятные дни - это 22, 23 и 24 октября, когда луна будет находиться в созвездии Рака. Этот знак также является очень плодородным и подходит для посадки чеснока.

Когда сажать чеснок на зиму в Украине - лучшие дни для посадки чеснока в 2024 году

18-19 октября - убывающая луна в Тельце;

22-24 октября - убывающая луна в Раке;

29-30 октября - убывающая луна в Весах.

"Если есть возможность выбрать такие дни для посадки, стоит ею воспользоваться. Это поможет получить здоровые и сильные растения", - резюмирует садовница.

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