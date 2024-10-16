Будут свежие вплоть до весны: 3 самых лучших способа, как хранить зимние яблоки

Если придерживаться простых правил и обеспечить фруктам нужные условия, то яблоки могут храниться очень долго.

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Как хранить зимние яблоки/ коллаж: Главред, фото: скрин

Осенью набирает все большую актуальность вопрос, как хранить зимние яблоки в домашних условиях. Если обеспечить фруктам нужные условия, то они могут быть свежими достаточно долго.

Эксперт Наталья Подлесная в "Сніданку з 1+1" рассказала, где лучше хранить яблоки на зиму и какие условия им нужно обеспечить.

Когда мы собрали яблоки, их сначала нужно перебрать и отложить в сторону все плоды, которые имеют признаки гниения.

"Кажется, что после того, как яблоки перебрали, их можно разложить уже и складывать в подвал. Но так нельзя делать. Дело в том, что их нужно положить не в холоде, а в комнатной температуре где-то недели на три. Где-то через недели три проявится скрытая гниль. Например, если яблоко было где-то ударено, мы сразу можем не увидеть этого, но через три недели это проявится", - объяснила Наталья Подлесная.

Поэтому через три недели нужно еще раз перебрать яблоки и только после этого сложить на хранение.

Нередко может возникать вопрос, можно ли хранить яблоки в газете. Эксперт советует хранить такие плоды, завернув каждый из них в вощеную бумагу.

Однако если яблок много - например, несколько ведер - и заворачивать каждое яблоко в вощеную бумагу слишком долго, то можно использовать второй способ хранения яблок. Их нужно сложить в ящики, перекладывая каждый слой фруктов опилками.

Смотрите видео о том, как правильно хранить яблоки:

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Когда срывать зимние яблоки на хранение

На YouTube-канале "Сад и садовод" рассказали, что длительное время можно хранить только зимние сорта яблок, а осенние или даже раннезимние могут пролежать не более двух месяцев.

Когда срывать зимние яблоки на хранение? Яблоки, которые сорваны в сухую и солнечную погоду, хранятся лучше, чем те, что сорваны в холодную и влажную погоду. Также следует учитывать, что для лучшего хранения плодов они должны быть с плодоножкой.

Также автор видео отмечает, что яблоки, которые упали на землю, уже не будут долго храниться. Поэтому их ни в коем случае нельзя класть вместе с теми плодами, которые были сорваны.

Ящики с сорванными яблоками нужно поставить на 10-14 дней в прохладное место, чтобы они остыли и адаптировались. После этого яблоки надо перебрать, отделив те, которые уже начинают портиться и непригодны для длительного хранения.

Для хранения дно ящиков надо застелить бумажными полотенцами. Складывать яблоки лучше не более, чем в два слоя, чтобы они друг друга не давили. Ящики поставить в прохладное помещение.

Смотрите видео о том, как хранить яблоки:

Как хранить яблоки на зиму/ Инфографика: Главред

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