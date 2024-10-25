Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

Юлия Закрепа
25 октября 2024, 14:14обновлено 25 октября, 16:44
16
За серебром легко ухаживать, однако стоит внимательно следить за его блеском.
Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить
Где нужно хранить серебряные украшения / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

Вы узнаете:

  • Почему чернеет серебро
  • Как почистить ювелирные украшения от тусклости
  • Где нужно хранить серебряные украшения

Очень часто серебряные украшения со временем чернеют - это происходит из-за окисления металлов. Однако, каждый хочет, чтобы любимое украшение имело красивый вид. Так как серебро очень долговечно, его часто используют в ювелирных изделиях, ведь он имеет отличную пластичность и невысокую стоимость.

Специалист рассказал, что за серебром также легко ухаживать, но он склонен к потускнению, что может сильно забрать его блеск. Блейк Асад из Goodstone объяснил, что есть методы благодаря которым можно сохранить серебряные украшения блестящими, регулярно полируя их мягкой тканью, передает издание Mirror.

видео дня

"И не волнуйтесь, если ваши драгоценные украшения проводят больше времени в ящике, чем на вашем теле. Есть одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы остановить потемнение ваших серебряных украшений, хранящихся в коробке. Стоит поместить его в герметичный пакет, чтобы защитить его от воздуха и влаги. Влажность воздуха вызывает быстрое потемнение", - пояснил мужчина.

Блейк также предлагает использовать для хранения украшений из серебра пакеты на молнии или любые герметичные контейнеры. Потрбио каждое украшение отдельно запаковывать, чтобы избежать царапин или спутывания.

"Также поместите полоски против потемнения в свой герметичный пакет для хранения. Вы также можете добавить силикагель или активированный уголь, чтобы поглощать влагу, или пакет кристаллов осушителя", - добавил Блейк.

Кроме того, он рекомендует заворачивать изделия из серебра в сухую бескислотную "папиросную" бумагу, прежде чем хранить их в герметичных контейнерах, поскольку кислота в обычной бумаге может потускнеть серебряные украшения и приглушить их блеск.

Далее Блейк также предупреждает, что не стоит в домашних условиях использовать "жесткие" бытовые средства для чистки серебра, среди них: отбеливатель, ацетон, зубная паста или пищевая сода, ведь они могут поцарапать и навсегда потускнеть поверхность серебра.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

17:23Украина
Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

16:25Украина
Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Большинство водителей не знает: почему за "моргание аварийкой" можно получить штраф

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фаны королевской семьи были бы в шоке: родственник рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце: когда обрушится жесткая магнитная буря

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

Сложная головоломка на скорость: нужно найти странную чашку за 9 секунд

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшему

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшему

Последние новости

17:49

Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

17:27

Оружие Польша не отдаст: Дуда ответил на запрос Украины о помощи

17:23

КНДР вскоре отправит вторую партию солдат в РФ: в Bloomberg раскрыли ответ НАТО

16:53

Начнутся сложные жизненные испытания: что нельзя делать 26 октября - приметы

16:48

Яйца будут свежими в течение 12 месяцев: нужно сделать только одно действие

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
16:25

Россияне продвинулись к центру важного города в Донецкой области - разведка Британии

16:20

Тактика "тысячи порезов": Снегирев рассказал об угрожающей ситуации на фронте

15:48

Напряжение растет: Зеленский внезапно отказал генсеку ООН в визите из-за БРИКС

15:48

Как пересчитать свежие дрожжи на сухие: очень простой, но эффективный способВидео

Реклама
15:17

Кличко: С начала года Киев направил на помощь армии больше, чем за весь прошлый год, – 8,6 млрд грн

15:00

Имеет ли Россия потенциал для продвижения на фронте: названы 5 главных факторов

14:54

Атомный блок отключился на четыре часа: на АЭС произошел опасный инцидент - МАГАТЭ

14:50

"Окружение ВСУ" в Курской области: Сырский резко ответил на заявление Путина

14:41

Как быстро остановить нашествие крыс в саду и доме: 3 вещи, которые они ненавидят

14:41

Тимур Мирошниченко рассказал про сумасшедшие вечеринки у ЯнуковичаВидео

14:21

"Украинская команда" открывает большой сбор "Тепло на фронт: "Включи отопление защитникам!"

14:14

Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

14:05

На пути к цели не сдадутся: ТОП-5 самых настойчивых знаков зодиака

14:02

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Тиграм - оскорбления, Обезьянам - разрыв

14:02

После громкого скандала: на Ровенщине уволили руководителей семи МСЭКов

Реклама
13:57

Работает безотказно: для чего француженки замачивают чеснок в уксусе

13:25

Путин "стремится к постоянному прекращению огня": Эрдоган выступил со странным заявлением

13:04

РФ отправит войска КНДР в зону боевых действий уже 27-28 октября - Зеленский

13:02

ВСУ имеют успехи в двух ключевых пунктах на Донбассе: где восстановили позиции - ISW

13:02

"Развращение детей": у путиниста Филиппа Киркорова начались крупные проблемы

12:53

Гороскоп на завтра 26 октября: Близнецам - сюрпризы, Весам - впечатляющая возможность

12:46

Потери один к одному: ВСУ придется оставить Селидово — Згурец

12:25

Лукашенко пригрозил России войной: в чем причина

12:02

Оживление на Кинбурнской косе: Снегирев объяснил активизацию РФ на Юге

11:50

Что делать, если отопление дали, а батареи холодные: специалисты дали важный совет

11:49

В Украине потеплеет до +19, но синоптик предупредил об опасности

11:37

"Электричества не будет": жителей одной области призвали готовиться к худшемуВидео

11:27

Смерть Лиама Пейна связали с рэппером P.Diddy

11:02

Ликвидация МСЭК: в Раде объяснили, как будут выполняться функции до реформирования

10:53

Путин и Маск регулярно общаются с конца 2022 года: о чем они говорят - WSJ

10:47

Россия выпустила по Украине 63 "Шахеда": сколько из них сбила ПВО

10:45

Украинский ведущий объявил о разводе через 16 лет брака

10:21

Цены на бензин и дизель неожиданно изменились: в чем причина роста и падения

10:18

Курс валют на 25 октября: Нацбанк снизил цену доллара - сколько стоит

09:59

Враг "обломал зубы" на Курщине: ВСУ продвинулись в районе основного "плацдарма" - ISW

Реклама
09:32

Оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это говорит о масштабной проблеме ВСУ - Forbes

09:30

Как очистить всю духовку за 5 минут: женщина удивила своим методом уборкиВидео

09:23

Хочет иметь больше козырей: РФ, вероятно, готовит продвижение в сторону Запорожья

09:00

Pro&Contra: Нужно ли Украине восстанавливать ядерный потенциал?

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Все пошло не по плану: Путин потерпел неудачу на саммите БРИКС - ISW

08:00

Беда российской оппозиции, или Почему Навальная – не конкурент Путинумнение

07:38

Переговоры должны были начаться: Путин заявил, что получил предложение от Украины

07:02

Ночные взрывы в Киеве: РФ атаковала дронами, из-за падения обломков горели деревья

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти томат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять