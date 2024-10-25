Серебряные украшения никогда не будут чернеть: специалист рассказал, как правильно их хранить

За серебром легко ухаживать, однако стоит внимательно следить за его блеском.

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Где нужно хранить серебряные украшения / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

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Почему чернеет серебро

Как почистить ювелирные украшения от тусклости

Где нужно хранить серебряные украшения

Очень часто серебряные украшения со временем чернеют - это происходит из-за окисления металлов. Однако, каждый хочет, чтобы любимое украшение имело красивый вид. Так как серебро очень долговечно, его часто используют в ювелирных изделиях, ведь он имеет отличную пластичность и невысокую стоимость.

Специалист рассказал, что за серебром также легко ухаживать, но он склонен к потускнению, что может сильно забрать его блеск. Блейк Асад из Goodstone объяснил, что есть методы благодаря которым можно сохранить серебряные украшения блестящими, регулярно полируя их мягкой тканью, передает издание Mirror.

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"И не волнуйтесь, если ваши драгоценные украшения проводят больше времени в ящике, чем на вашем теле. Есть одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы остановить потемнение ваших серебряных украшений, хранящихся в коробке. Стоит поместить его в герметичный пакет, чтобы защитить его от воздуха и влаги. Влажность воздуха вызывает быстрое потемнение", - пояснил мужчина.

Блейк также предлагает использовать для хранения украшений из серебра пакеты на молнии или любые герметичные контейнеры. Потрбио каждое украшение отдельно запаковывать, чтобы избежать царапин или спутывания.

"Также поместите полоски против потемнения в свой герметичный пакет для хранения. Вы также можете добавить силикагель или активированный уголь, чтобы поглощать влагу, или пакет кристаллов осушителя", - добавил Блейк.

Кроме того, он рекомендует заворачивать изделия из серебра в сухую бескислотную "папиросную" бумагу, прежде чем хранить их в герметичных контейнерах, поскольку кислота в обычной бумаге может потускнеть серебряные украшения и приглушить их блеск.

Далее Блейк также предупреждает, что не стоит в домашних условиях использовать "жесткие" бытовые средства для чистки серебра, среди них: отбеливатель, ацетон, зубная паста или пищевая сода, ведь они могут поцарапать и навсегда потускнеть поверхность серебра.

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