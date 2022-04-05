Захватчики обстреляли химзавод в Донецкой области: подробности

Кадры работы украинских спасателей из ГСЧС в одном из мест Донецкой области / Штаб ООС

Российские оккупанты обстреляли Дзержинский фенольный завод в Донецкой области, они попали в него семь раз.

На предприятии после этого зафиксировали значительные повреждения, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Зафиксировано семь попаданий в фенольный завод, во время которых были повреждены: 3 ректификационные колонны; 3 сборники товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения перегонки масла, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что опасности для окружающей среды сейчас нет.

Фенольный завод в Торецьку является единственным в своем роде предприятием по централизованной переработки фенольного, нафталинового и пиридинового сырья на территории СНГ.

Предприятие, которое производит и обрабатывает химические вещества, расположено неподалеку от линии соприкосновения на Донбассе. Поэтому еще с самого начала военной агрессии России против Украины в 2014 году была большая опасность для окружающей среды. Украинские власти заранее сделали всё, чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия разрушения завода в случае обстрелов.

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы из Киевской области в направлении Донбасса. О маневрах оккупационных воинских подразделений ранее предупреждали украинские власти и разведка Запада.

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