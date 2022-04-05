Отведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии / Reuters

Многие подразделения российской армии, которые вывели из северных регионов Украины, не смогут так как есть передислоцировать на восток нашего государства, ведь они нуждаются в значительном переоснащении.

Только после того, как войска переоснастят, РФ может перебросить их на Восток Украины для выполнения военных операций. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании в Twitter.

"Многим российским подразделениям, которые выводятся из Северной Украины, вероятно, понадобится значительное переоснащение и обновление, прежде чем они будут доступны для передислокации для операций на Востоке Украины", – отмечают в разведке.

В разведке отмечают, что украинская армия смогла вернуть себе северные территории нашей страны, таким образом разрушив цели Путина и вынудив российские войска отступить от Киева и Чернигова.

На некоторых территориях Украины, которые смогли отбить ВСУ, еще могут происходить "вялые" боевые действия. Однако на этой неделе боевые действия в таких регионах уже существенно уменьшились, ведь остальные российские войска отступили, говорят в британской разведке.

Ранее руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал, что до конца апреля или начала мая российские захватчики просто выдохнутся и не смогут продолжать наступление в Украине.

Также ранее бывший командующий сил НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что на нынешнем этапе войны у Кремля может быть новая цель – захватить город Днепр, чтобы в дальнейшем это им помогло окружить украинские войска, которые сдерживают российских захватчиков на Донбассе.

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