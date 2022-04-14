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Медведчук является фигурантом дела о вмешательстве РФ в выборы президента США – The New York Times

14 апреля 2022, 07:03

Виктор Медведчук был клиентом политического консультанта Дональда Трампа Пола Манафорта. Олигарх мог знать о планах Кремля, хотя все эти годы отрицал это.

Медведчук, Манафорт
Медведчук был клиентом Манафорта / Коллаж СБУ, Reuters

Нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь, кум Путина Виктор Медведчук фигурирует в деле о вмешательстве России в выборы в США. Депутат был клиентом Пола Манафорта – политтехнолога 45-го президента США Дональда Трампа.

Как пишет The New York Times, Медведчук мог знать о планах Кремля, хотя все эти годы он упорно отрицал это.

"Его отношение к вмешательству России в выборы в США связано с контактами с Манафортом, хотя в докладе специального прокурора и в двух федеральных судебных процессах он (Медведчук, – ред.) не является центральной фигурой", - отмечает издание.

Тем не менее, Виктор Медведчук был близок с Владимиром Путиным, российский диктатор крестил его дочь. Кроме того, Медведчук представлял пророссийские политсилы в Украине – те самые, в кругу которых Манафорт нашел себе нескольких клиентов.

До сотрудничества с Трампом Манафорт консультировал ныне запрещенную ОПЗЖ, лидером политсовета партии был именно Медведчук. В Украине американский политтехнолог также сотрудничал с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

"В 2017 году, когда в США активизировалось расследование российского вмешательства, имя Медведчука всплыло в числе нескольких пророссийских украинских политиков, близких как к Манафорту, так и к Путину", - напоминает издание.

ФБР изучали возможные связи Трампа с Путиным через тех людей, с которыми контактировал политтехнолог Манафорт.

В материале подчеркивается, что Медведчука могут выдать России или оставить в руках украинской Фемиды. Если политик останется в Украине, неясно, будет ли расследование касаться его сотрудничества с Манафортом, или сосредоточиться на внутренних вопросах.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Позже глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что Медведчука задержали в тот момент, когда он пытался выехать за пределы Украины. По его данным, российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины. Глава СБУ говорит, что бегство кума Владимира Путина готовили по воде через непризнанное Приднестровье.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Дело Манафорта - что известно:

Пол Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа в 2016 году.

Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса обвинили по 12 статьям, в том числе в отмывании денег и в лоббировании интересов иностранного государства. В частности, ему предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, которые он получил, работая в Украине. Он занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

В марте 2019 года суд приговорил Манафорта к 7,5 года лишения свободы за совершение преступлений, вскрытых в ходе расследования спецпрокурора Мюллера.

Манафорта признали виновным в сокрытии банковских счетов и уклонении от налогов, даче ложных показаний, а также в незаконном лоббировании и давлении на свидетелей.

Экс-глава штаба Трампа признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США во время работы на экс-президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов ради улучшения ее имиджа.

С мая 2020 года Манафорт отбывал свой семилетний приговор в виде домашнего ареста из-за эпидемии коронавируса в федеральных тюрьмах. В конце декабря 2020 года экс-президент США Дональд Трамп помиловал Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

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